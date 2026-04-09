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健康網》遠離攝護腺肥大 網紅醫提「5吃3不吃」

2026/04/09 18:37

健康網》遠離攝護腺肥大 網紅醫提「5吃3不吃」

持田蔵表示，動物性脂肪與加工肉品有飽和脂肪酸，會引發體內的慢性發炎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性上了年紀後，最憂心的莫過於攝護腺肥大。在日本執業的網紅醫持田蔵在擁有2.8萬位訂閱者的頻道，針對攝護腺健康的生活方面提出建議，針對預防攝護腺肥大的5吃3不吃，獲得廣大網友認同；在短短10個月內獲得65萬人次觀看，留言數更多達116則。

絕對要避免的3種食品

持田蔵表示，這些食物被醫學證明，會促進攝護腺肥大：

動物性脂肪與加工肉品：例如五花肉、培根、香腸。持田蔵表示，這些食物含有飽和脂肪酸，會引發體內的慢性發炎。發炎反應若發生在攝護腺，會導致腫大並壓迫尿道，使排尿變得困難。另外，持田蔵引用哈佛大學研究指出，攝取大量加工肉品的人，排尿情形會惡化（例如排尿時間變長，水流變細等）。

高鹽飲食：例如醃漬物、味噌湯、泡麵。表示，鹽分會導致身體囤積水分（水腫），攝護腺水腫會進一步壓迫尿道。此外，身體為了排出多餘鹽分會產生大量尿液，導致夜尿次數增加。建議減少鹽的使用，改用醋、高湯、香辛料或香草（如大葉、茗荷）來調味。

酒精：酒精會抑制「抗利尿激素」，導致夜間尿量大增。同時酒精分解產生的「乙醛」具有覺醒作用且會刺激膀胱，讓人即使尿量不多也想上廁所，嚴重干擾睡眠品質。

推薦攝取的5種補給食品

同時持田蔵建議，這些食物具有醫學實證，能抑制攝護腺肥大。

番茄（茄紅素）：茄紅素會積聚在攝護腺，具有強效抗氧化作用，能降低攝護腺肥大與癌症風險；加熱並搭配油脂（如橄欖油）攝取，吸收率更高。

青背魚類（Omega-3 脂肪酸）：魚油是「優質脂肪」，能抗氧化並減少身體發炎，改善排尿流暢度。表示，有研究發現，漁民社區的攝護腺疾病發生率明顯較低。

大豆製品（大豆異黃酮）：異黃酮被稱為植物性雌激素，能抑制攝護腺增大並穩定男性荷爾蒙（睪固酮）。建議每天食用一份納豆、豆腐或豆漿。

花椰菜（蘿蔔硫素）：具有強大的解毒與修復細胞能力；約翰霍普金斯大學研究顯示，每週吃 3 次以上花椰菜的男性，攝護腺疾病風險降低約 60% 。建議用蒸的或微波加熱，避免水煮導致營養流失。

綠茶（兒茶素）：具有抗炎、抗腫瘤作用，還能放鬆膀胱，改善膀胱過動症（急尿感）。建議每天喝 3 杯以上可降低 3 成發病風險。

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