三高患者接受體外反搏治療，改善心絞痛症狀。（高雄市立聯合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄67歲許先生長年患有高血壓、高血脂及糖尿病等「三高」問題，並確診冠狀動脈疾病，過去3年內他曾接受2次心導管手術治療，雖然血管狹窄情形獲得改善，但仍偶爾出現胸悶與心絞痛症狀，接受高雄市立聯合醫院「體外反搏治療」。

他完成共35次的療程後，自覺胸悶發作頻率下降，活動耐受度提升，整體精神狀況也較治療前改善，活動耐受度提升，整體精神狀況也較治療前改善。

請繼續往下閱讀...

市立聯合醫院醫師戴大信表示，許多冠心病病人即使接受心導管或藥物治療後，仍可能因微血管循環或血管內皮功能不佳，而持續出現心絞痛症狀。

針對這類情況，體外反搏治療提供了一種非手術、非侵入性的循環輔助方式，在治療過程中，病人平躺於治療床上，小腿、大腿及臀部包覆專用氣囊裝置。

儀器則會依據心電圖訊號，透過與心跳同步的氣囊加壓機制，在心臟舒張期依序充氣，幫助血液回流並增加心臟血流供應與冠狀動脈血流灌注。

同時可在收縮前瞬間快速洩氣減壓，降低心臟後負荷，依據臨床觀察，對於部分慢性穩定型心絞痛病人，可藉此改善病症，當完成共35次的療程後，該病人自覺胸悶發作頻率下降，活動耐受度提升，整體精神狀況也較治療前改善。

戴大信表示，許多冠心病病人即使接受心導管或藥物治療後，仍可能因微血管循環或血管內皮功能不佳而持續出現心絞痛症狀，針對這類情況，體外反搏治療提供了一種非手術、非侵入性的循環輔助方式。

治療過程中，病人平躺於治療床上，小腿、大腿及臀部包覆專用氣囊裝置，儀器會依據心電圖訊號，透過與心跳同步的氣囊加壓機制，在心臟舒張期依序充氣，幫助血液回流，增加心臟血流供應與冠狀動脈血流灌注，同時在收縮前瞬間快速洩氣減壓，降低心臟後負荷。

依據臨床觀察，對於部分慢性穩定型心絞痛病人，可藉此改善心肌缺血與運動耐受度。

戴大信進一步說明，EECP的作用機轉除了改善血流動力外，也可能透過增加血管剪應力，促進一氧化氮（NO）釋放、改善血管內皮功能，進而提升整體循環效率，臨床研究顯示，部分病人在完成標準療程（通常為每日1次，每次約1小時，連續治療35次）後，可感受到心絞痛發作頻率下降與生活品質改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法