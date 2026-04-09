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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不是睡不夠才傷心 研究揭睡眠不固定中風風險翻倍

2026/04/09 21:23

食農專家韋恩表示，國外研究發現，每天睡不足8小時的族群中，睡眠時間不規律者，心臟病發或中風的風險，甚至是規律睡眠者的2倍；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，國外研究發現，每天睡不足8小時的族群中，睡眠時間不規律者，心臟病發或中風的風險，甚至是規律睡眠者的2倍；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠不只睡得充足有助健康，「睡得準時」可能更重要。食農專家韋恩表示，根據國外1項新研究發現，每天睡眠不滿8小時的族群中，睡眠時間不規律的人，10年內心臟病發或中風的風險，甚至是規律睡眠者的2倍。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，根據芬蘭奧盧大學剛發表在《BMC Cardiovascular Disorders》的新研究，追蹤3,231名46歲受試者，以穿戴裝置監測1週睡眠，往後持續追蹤10年心臟健康。結果發現，在每天睡不滿8小時的族群裡，睡眠時間不規律者，10年內心臟病發或中風的風險，是規律睡眠者的2倍。

就寢時間不固定影響大

韋恩說，所謂規律組，表示就寢時間每週變動平均3分鐘；不規律組則是變動高達108分鐘。也就是說，每晚睡眠時間不固定，就是讓心臟每天承受額外風險的生活模式。此外，他指出，另有2個細節值得注意：

1.起床時間不規律，影響反而不顯著：風險主要來自就寢時間的波動，不是起床時間。也就是說，「幾點開始準備睡」比「幾點自然醒」更重要。

2.如果每天睡超過8小時，這個風險關聯就消失：這表示充足睡眠能緩衝不規律帶來的傷害。

韋恩表示，研究者指出，就寢時間不固定，最直接的傷害是打亂身體的晝夜節律（Circadian Rhythm），也就是身體裡24小時精密運作的生理時鐘，而這個時鐘控制了心率、荷爾蒙分泌、體溫、免疫功能和細胞修復。每天在不同時間睡覺，等於是每天讓身體承受一次新的時差，進而導致心臟得不到完整的恢復週期。

睡眠節律影響腸道菌

此外，韋恩補充，其他研究也發現，睡眠不規律會打亂腸道菌的節律，腸道菌節律被打亂，又會讓人更難入睡，這是一個惡性循環，但也意味著，從腸道菌介入，可能是打破這個循環的切入點之一。意即固定就寢時間可穩定生理時鐘，進而讓腸道菌節律正常，GABA、血清素、褪黑激素按時分泌，帶來真正的好睡眠、促進心臟健康。

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