健康網》高雄春捲案掀食安疑慮 醫警：沙門氏菌最愛這食物

科博特診所院長劉博仁指出，高雄春捲案引發食安疑慮，提醒像春捲這類配菜多且未經二度高溫處理的食物，環境衛生非常重要，購買需多留意，防範沙門氏菌污染。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近期爆發高雄正義市場春捲食物中毒案，受害人數攀升至173人，不僅引起民眾對於食物中毒話題的關注，也疑惑是否不吃春捲就沒事？對此，科博特診所院長劉博仁指出，不少人的腸道中，其實一直躲藏著沙門氏菌，這些壞菌如同隱形地雷，也會影響免疫力與代謝。提醒沙門氏菌特別喜歡蛋白質，尤其是雞蛋。想防範感染，記得雞蛋要煮熟、觸摸蛋殼須洗手，外食環境衛生與食材也需多留意，才能避免吃到污染的食物。

劉博仁於臉書粉專發文分享，門診中觀察到，在病人所做的腸道菌相檢測中發現，不少人腸子裡其實一直躲著沙門氏菌。雖然不至於造成上吐下瀉的程度，但這些壞菌會像隱形地雷一樣，悄悄影響免疫力和代謝。

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防範沙門氏菌感染3重點

劉博仁說，如果吃到污染的食物，最快6小時內就會出現嚴重腹痛、腹瀉、甚至發燒。由於這類細菌特別喜歡蛋白質，尤其是雞蛋，因此，以下3大防護提醒，須特別留意：

1.雞蛋要煮熟：生蛋拌飯、半熟蛋雖然美味，但沙門氏菌可能躲在蛋液或蛋殼上，因此，煮熟是最高效的殺菌法。

2.蛋殼是傳染源：觸摸蛋殼後，務必先用肥皂洗手，再處理其他食材，這點非常、非常重要。

3.外食選通風、乾淨處：像春捲這類配菜多且未經二度高溫處理的食物，環境衛生同樣非常重要，需多留意。

洗手、吃熟食護健康2守則

劉博仁提醒，如果長期腸胃不適、過敏，可能就是腸道菌相出問題。醫學上會使用具備抗菌特性的營養素來精準除菌，再透過優質益生菌與黏膜修復，把腸道的防護牆重新蓋起來。不過，他也強調，預防勝於治療，守護健康應從洗手和吃熟食開始。

科博特診所院長劉博仁表示，沙門氏菌特別喜歡蛋白質，尤其是雞蛋，因此，建議雞蛋要煮熟，觸摸蛋殼後，務必先用肥皂洗手，再處理其他食材；示意圖。（圖取自photoAC）

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