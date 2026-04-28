健康網》南韓饒舌王42歲病逝！ 醫揭腦瘤大魔王：惡化速度快到來不及

南韓「饒舌王」知名歌手Jerry.K罹患腦瘤中大魔王─膠質母細胞瘤，罹癌2年後不敵病魔。根據全民健康基金會衛教資料指出，第4級神經膠質母細胞瘤仍舊是無法根治的疾病。（取自Jerry.K IG）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓「饒舌王」知名歌手Jerry.K（제리케이）罹患腦瘤中「大魔王」─膠質母細胞瘤，在抗癌2年後，不幸辭世，享年42歲。根據全民健康基金會衛教資料指出，膠質細胞瘤區分為1-4級，級數越高，惡性度越強。

韓媒報導，南韓評論家姜日權在臉書發文證實噩耗，雖然他知道Jerry.K一直在力抗病魔，沒想到還是傳出噩耗，令他心裡還是難以接受。而Jerry.K在2024年被診斷出罹癌，他在接受手術後於IG上交代病情，並表示自己會努力抗癌。

請繼續往下閱讀...

根據全民健康基金會資料，由神經外科醫師曾滿民指出，膠質細胞瘤是十分難纏的腦瘤，過去存活期甚至只有1年半載；近年來因治療有進步，存活期可達3-4年，甚至更久，已有大幅進步，各分級如下：

●第1級：為毛狀細胞星細胞瘤（pilocytic astrocytoma）：

屬於良性腫瘤，只發生在孩童身上。經過手術完全切除治療後即可痊癒，不需要再接受放射線治療。臨床上發現，就算病人成年後腫瘤再度出現變化，需再次接受手術，其病理分級報告仍維持在第1級。

●第2級：為廣泛性膠質細胞瘤（diffuse astrocytoma）：

腫瘤生長速度較慢，但仍會持續地變大，進而影響到腦部的功能。年齡分佈以3、40歲居多。一般來說，從第2級進展到第3級、第4級，約需7年左右的時間。目前採手術切除，若未切除乾淨的殘餘腫瘤，當腫瘤不大先予觀察，避免放射線治療造成腦部傷害。

●第3級：為退化性星狀細胞瘤（astrocytoma）：

屬於惡性腫瘤。一般來說，從第3級發展到第4級只需2、3年。治療方式與第4級相同。

●第4級：為神經膠質母細胞瘤（glioblastoma multiforme）：

這是最惡性的腫瘤，腫瘤的組織會有血管增生、組織內有潰爛。發生年齡以5、60歲以上者居多。以手術切除加放射線治療為主。

曾滿民表示，腦瘤的預後與腫瘤的種類、分化，極其相關，如第1級毛狀細胞星細胞瘤大多可以治癒，但第4級的神經膠質母細胞瘤仍舊是無法根治的疾病。雖然如此，過去神經膠質母細胞瘤存活期只能以月計算，目前有些較好的存活期可達3-4年，甚至更久，已有大幅進步。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法