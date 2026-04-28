健康網》楊冪燙傷、張凌赫抽筋！ 醫提醒：小症狀可能變大傷害

中國男演員張凌赫（右圖）吊鋼索拍武打戲，不慎肌肉抽筋、女星楊冪（左圖）使用蒸汽眼罩不當，導致眼周皮膚燙傷。（取自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕中國拍戲片場最近不是很安寧，先爆最近當紅炸子雞張凌赫吊鋼索拍武打戲，不慎肌肉抽筋；女星楊冪使用蒸汽眼罩不當，導致眼周皮膚燙傷。根據衛福部立南投醫院衛教資料指出，低溫燙傷相對沒有那麼燙，若長時間直接接觸皮膚容易造成1度或2度燙傷。

女星楊冪在微博上秀出自己在片場使用蒸汽眼罩不當，導致眼周皮膚燙傷。（取自微博）

南投醫院指出，低溫燙傷是指皮膚長時間接觸高於體溫的低熱物體而導致的燙傷，像是暖暖包貼在肚皮、腳底、手臂甚至背後等部位。熱水袋、電熱毯及電暖爐的使用也要小心，不要長時間直接接觸皮膚，而電暖爐也切忌長時間照射身體同一部位，建議採用間接的方式，讓室內整體溫度提高，以防止低溫燙傷之危害發生。

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至於肌肉抽筋，根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，抽筋學名為「肌肉痙攣」，是指肌肉突然、不自主的強直收縮的現象；會造成肌肉僵硬、疼痛難忍。

在處置上屬急性期，也就是抽筋發生時的處理，建議需即刻休息，對抽筋的部位輕輕按摩，並將抽筋部位的肌肉輕輕拉長。中醫大建議，拉長肌肉時不可用力過猛，以免拉傷肌肉造成二次傷害。短時間的肌肉抽筋可經過處理舒緩症狀，但再次發生的可能性仍很高。

但若肌肉抽筋的時間很長，則可使用熱敷或冷敷的辦法，局部噴灑或擦一些鬆筋止痛的藥水或藥膏來減輕疼痛。萬一很容易再次發生抽筋，則需考慮肌肉是否過度疲勞或脫水，前者必須停止活動休息，後者則需補充水分和電解質。

難怪楊冪、張凌赫粉絲看到偶像受傷，心急如焚，尤其是最近最紅的「侯爺」一舉一動都揪著鐵粉的心，日前在片場被目擊，兩度想自己站起來都失敗，要人攙扶才可以。張也親發文，並一口氣釋出7段語音安撫粉絲。

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