春捲害173人中招》沒發作也快喝這果汁 只要45分鐘殺菌、健腸道

番茄汁不僅能殺死傷寒桿菌，還能對抗其他對人體有害的腸道細菌；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕沙門氏菌自清明開始成為熱門關鍵字，科博特診所院長劉博仁指出，腸道菌相檢測中，發現不少人腸子裡其實一直躲著沙門氏菌。根據美國康奈爾大學在2024年於《微生物學會》期刊指出，番茄汁不僅能殺死傷寒桿菌，還能對抗其他對人體有害的腸道細菌。

正義市場春捲攤已釀173人就醫，揪出凶手就是沙門氏菌D群。而沙門氏菌有著極大「家族」，2600個不同血清型。而這個市場春捲大賣，也有可能有些人反應不激烈，但沙門氏菌就窩居在腸道中，一旦身體免疫系統不佳時，就發作了。

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美國康奈爾大學這項研究，發現番茄有抗菌胜肽（Antimicrobial Peptides），他們也在其中鑑定出兩種具有強力殺菌作用的抗菌胜肽，分別命名為tdAMP-1和tdAMP-2。而這兩種胜肽能迅速破壞沙門氏菌（特別是傷寒型）的細胞膜，導致細菌結構崩解而死亡。此外，也證實番茄汁對其他可能損害消化系統和泌尿道健康的細菌同樣有效。

令人振奮的是，胜肽會嵌入細菌的脂質雙分子層，形成孔洞，導致細胞內容物洩漏，細菌在短短45分鐘內就會因結構瓦解而死亡。

因此，不管是173位已就醫民眾，或者是其他已食用春捲卻未發作的購買者，增加攝取番茄汁，助腸道一臂之力，從喝下至腸道，可能不到1小時可以讓沙門氏菌不再壯大、搞破壞。

康奈爾大學表示，番茄汁對傷寒沙門氏菌（S. Typhi）最具致命性，非傷寒沙門氏菌造成食物中毒、急性腸胃炎，亦可有效抑制，還有很多人因泌尿道致病型大腸桿菌所造成尿道感染、膀胱炎，具抗菌活性。甚至對於超級細菌（多重抗藥性株），傳統抗生素難以治療的菌株，顯示初步效力。

抗菌胜肽通常對熱具有一定的穩定性。康奈爾大學指出，加熱處理的番茄製品（如義大利麵醬、番茄濃湯），其中的 tdAMPs 可能仍保有部分活性。天然濃度即足以產生抗菌作用。

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