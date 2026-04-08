自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》43歲男心梗出院就上班 2週險喪命 醫曝自律神經失調是真兇

2026/04/08 18:09

宇平診所心臟科醫師劉中平表示，越來越多研究證實，心臟病發後，不論是心肌梗塞或心臟衰竭，都有很高比例會產生自律神經失調，導致心律不整大幅增加；情境照。（圖取自freepik）

宇平診所心臟科醫師劉中平表示，越來越多研究證實，心臟病發後，不論是心肌梗塞或心臟衰竭，都有很高比例會產生自律神經失調，導致心律不整大幅增加；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心梗發作治療後，症狀緩解馬上就能工作嗎？宇平診所心臟科醫師劉中平分享，1位43歲的男性患者，前一個月因心肌梗塞接受緊急心導管手術，放完支架後症狀完全緩解，出院隔2天又開始拚業績，繼續晚上八、九點才下班的生活。未料，不到2週突然昏倒在辦公室，還好自己醒過來，急診室醫師發現是危險性心律不整，差點就沒命。提醒心梗治療後應充分休息，緩解自律神經失調，才能避免猝死風險。

劉中平於臉書粉專發文表示，生病時總會叮嚀病人要好好休息，但現代人工作壓力大，許多拚命三郎生病出院後，馬上就會回到工作崗位。他指出，越來越多研究證實，心臟病發後，不論是心肌梗塞或心臟衰竭，都有很高比例會產生自律神經失調情況，其中，交感神經興奮和副交感神經被抑制的結果，會導致心律不整大幅增加，甚至致命性的心室頻脈（ventricular tachycardia）也容易產生。這樣的結果，與工作過勞者發生猝死也是吻合的。

劉中平進一步說明，想要緩解自律神經失調狀況，最重要的就是減少工作壓力、充分休息，維持規律的生活習慣，該睡覺的時候睡覺、該吃東西的時候吃東西。若真的狀況嚴重不穩定，如出現心悸、失眠、情緒失調、易怒憂慮等情況，建議也可請醫師開藥物治療。

劉中平強調，建議心肌梗塞患者治療之後，1個月內應避免熬夜、劇烈運動；3個月內應避免情緒波動和爭吵，以及過熱或過冷的溫度變化影響。

劉中平提醒，心臟病搶救不易，好不容易順利出院，工作、生活千萬別太早催油門，休息是為了走更長遠的路，也是為了更穩定的交感神經。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中