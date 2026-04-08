健康網》43歲男心梗出院就上班 2週險喪命 醫曝自律神經失調是真兇

宇平診所心臟科醫師劉中平表示，越來越多研究證實，心臟病發後，不論是心肌梗塞或心臟衰竭，都有很高比例會產生自律神經失調，導致心律不整大幅增加；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心梗發作治療後，症狀緩解馬上就能工作嗎？宇平診所心臟科醫師劉中平分享，1位43歲的男性患者，前一個月因心肌梗塞接受緊急心導管手術，放完支架後症狀完全緩解，出院隔2天又開始拚業績，繼續晚上八、九點才下班的生活。未料，不到2週突然昏倒在辦公室，還好自己醒過來，急診室醫師發現是危險性心律不整，差點就沒命。提醒心梗治療後應充分休息，緩解自律神經失調，才能避免猝死風險。

劉中平於臉書粉專發文表示，生病時總會叮嚀病人要好好休息，但現代人工作壓力大，許多拚命三郎生病出院後，馬上就會回到工作崗位。他指出，越來越多研究證實，心臟病發後，不論是心肌梗塞或心臟衰竭，都有很高比例會產生自律神經失調情況，其中，交感神經興奮和副交感神經被抑制的結果，會導致心律不整大幅增加，甚至致命性的心室頻脈（ventricular tachycardia）也容易產生。這樣的結果，與工作過勞者發生猝死也是吻合的。

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劉中平進一步說明，想要緩解自律神經失調狀況，最重要的就是減少工作壓力、充分休息，維持規律的生活習慣，該睡覺的時候睡覺、該吃東西的時候吃東西。若真的狀況嚴重不穩定，如出現心悸、失眠、情緒失調、易怒憂慮等情況，建議也可請醫師開藥物治療。

劉中平強調，建議心肌梗塞患者治療之後，1個月內應避免熬夜、劇烈運動；3個月內應避免情緒波動和爭吵，以及過熱或過冷的溫度變化影響。

劉中平提醒，心臟病搶救不易，好不容易順利出院，工作、生活千萬別太早催油門，休息是為了走更長遠的路，也是為了更穩定的交感神經。

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