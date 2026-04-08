幫失智者回家 議員籲採南韓細胞簡訊失蹤警報：找人時間更短

市議員鄭宇恩表示，南韓利用細胞簡訊製作失蹤警報系統，藉此技術，南韓統計平均尋獲失蹤長輩時長下降7.4倍，盼新北效仿。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市約有6.1萬位失智症人口，長輩走失議題不可不慎，市議員鄭宇恩表示，南韓利用細胞簡訊製作失蹤警報系統，藉此技術，南韓統計平均尋獲失蹤長輩時長下降7.4倍，盼新北效仿，另也盼市府加強宣導，家人走失並非要24小時後才能報警。消防局長陳崇岳說，細胞簡訊發送要報請中央同意，願予研議、建議中央。警察局長方仰寧指出，並無24小時規定，如有帶手機的長輩不見，警方可立刻幫忙定位。

鄭宇恩說，近期天氣變化大，北海岸每每開放採筍，就會有人走失，新北既有6.1萬位失智症患者，應善用科技，例如南韓細胞簡訊失蹤警報，如有高風險長者走失，南韓警方會結合警報簡訊系統發送細胞簡訊協尋，統計約可縮短7.4倍找人的時間。

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鄭宇恩也表示，社會局負責相關輔具，包括防走失手鏈、個人衛星定位輔具補助申請，但多年來共僅有個人衛星定位輔具補助113案申請，台北市社會局自辦失智症衛星定位輔助，凡設籍新北市、地區行醫院診斷為失智症，可以依照申請人實際收入分比例提供補助，盼新北跟進。

衛生局長陳潤秋回應，6.1萬是各等級的失智症患者，真正需要手鏈的患者並沒有如此龐大，市府願針對議員建議研議，了解需求量、台北政策成效與方向，對於低收、中低收申請者，如有經費當然是以他們為優先；此外，新北已有14個失智共同照護中心，針對患者提供許多服務。

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