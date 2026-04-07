高雄6旬婦白內障長出「Team Taiwan」 連醫師都稱奇

婦人的白內障在低倍數的裂隙燈下，可見類似番薯外觀的台灣島形狀，四周如被海洋包覆。（洪啟庭提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄63歲婦人在工地當小工，每天長時間暴露在陽光下，去年年中右眼逐漸模糊不清，且雙眼不等視與失去立體感。檢查發現為白內障，但有趣的是，婦人水晶體混濁的狀況形似台灣島，眼科醫師洪啟庭說，翻閱所有文獻與個人行醫經驗，真是前所未聞！

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，婦人沒有高血壓和糖尿病，也不抽菸、喝酒，但去年開始覺得右眼模糊不清，下樓梯容易踩空跌倒，餐桌夾菜也容易夾錯，對於距離判斷容易出錯。檢查發現，原本無近視的右眼裸視只剩下0.3，有明顯水晶體混濁，診斷為右眼白內障，接受超音波晶體乳化術並人工水晶體植入術後，右眼視力已回到0.9。

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洪啟庭從醫30年，各式各樣白內障形態都見過，但是外觀像台灣的還是第一次見到，不過病患在接受手術後，白內障已經被超音波乳糜化後吸收，已觀察不到台灣島。

洪啟庭表示，眼睛長期暴露於紫外線下，會使得正常水晶體構造發生病變，破壞的蛋白質不斷堆積，變成不透明的特質，使光線不易進入，這個皮質混濁堆積與形成就是白內障，因位於瞳孔中央擋住視線，所以視力會變得模糊。

因病情、老化和生活習慣不同，每個病人的白內障形狀、混濁的位置各異，洪啟庭提醒，白內障是可以預防的，隨著3C 產品使用頻率增加與戶外活動增加，白內障已有年輕化趨勢，預防措施是戴太陽眼鏡或帽子防曬、補充營養如葉黃素與水果療法，以及優化生活習慣。一旦有感視力模糊、畏光、眩光、立體感消失、色彩感知改變時，應儘速尋求眼科醫師評估與治療。

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