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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》攝護腺肥大治療4警訊 醫警：出現就別拖！

2026/04/07 20:30

永和好幸福泌尿科院長戴定恩表示，並非所有攝護腺肥大患者均需立即接受治療，但若經常出現夜尿超過2次等4警訊，代表已嚴重影響生活品質，建議應開始治療；情境照。（圖取自freepik）

永和好幸福泌尿科院長戴定恩表示，並非所有攝護腺肥大患者均需立即接受治療，但若經常出現夜尿超過2次等4警訊，代表已嚴重影響生活品質，建議應開始治療；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕男性一步入中年，出現攝護腺肥大問題機率大增，也常因是否需要治療而備感壓力。對此，永和好幸福泌尿科院長戴定恩表示，並非所有攝護腺肥大患者均需立即接受治療，若只是尿得慢、偶爾夜尿，可先嘗試調整生活習慣、定期追蹤。但若觀察發現，經常出現夜尿超過2次、排尿須等很久、尿不乾淨、頻尿或急尿等症狀，代表已嚴重影響生活品質，建議應開始治療。

4 情況可先觀察+追蹤

戴定恩於臉書粉專「暖男醫師 戴定恩 泌尿科推薦 男性微創手術專家」發文表示，很多男生一聽到「攝護腺肥大」就很緊張，但其實並不是一發現攝護腺肥大就一定要治療。建議可以先觀察情況，若只是尿得比較慢，但還能排乾淨；偶爾出現1次夜尿，但不影響生活；沒有反覆感染、尿不出來；此時只需定期追蹤，搭配調整生活習慣。

4症狀建議開始治療

至於攝護腺肥大什麼時候該治療？戴定恩指出，若出現以下警訊，代表已影響生活，建議開始治療：

夜尿2次以上，影響睡眠。

尿很慢，而且要等很久。

常有尿不乾淨的感覺。

頻尿、急尿，生活被打亂。

3警訊一定要處理

此外，戴定恩特別指出，若出現下列尿不出來等情況，代表一定要處理：

完全尿不出來。

反覆泌尿道感染。

膀胱結石、腎功能受影響。

戴定恩強調，治療與否的重點不是大小，而是症狀。有些人攝護腺不大，卻很不舒服，也有人很大，卻幾乎沒感覺。因此，最重要的問題只有一個：它有沒有影響你的生活。出現攝護腺肥大問題與其自己忍，建議不妨諮詢泌尿科醫師，協助判定觀察、吃藥或是該進一步處理，做出最好的診斷。

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