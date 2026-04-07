不用摧毀免疫系統！第一型糖尿病治療現新方向

第一型糖尿病患者目前多需長期監測血糖並依賴胰島素。最新研究有望讓身體「停止攻擊自己」，為未來擺脫終身用藥帶來新方向。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕第一型糖尿病患者的免疫系統，會不斷攻擊自己體內製造胰島素的細胞。最新研究發現，科學家不需要關閉整個免疫系統，而是透過「重新調整」讓身體停止這種攻擊行為。這項方法在動物實驗中已成功恢復血糖控制，為未來治療帶來新方向。

根據科學網站《Live Science》報導，發表在《臨床研究期刊》的最新研究中，美國史丹佛大學團隊開發出一項全新的移植技術。過去為了讓身體接受外來細胞，患者必須透過化療等極端手段徹底消滅自身免疫系統，這使他們長期暴露在感染風險中。新研究打破了這項常規，透過一種多步驟的調節過程，在小鼠體內建立了「混合免疫系統」，讓捐贈者與接受者的免疫細胞得以共存。

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團隊使用特定抗體與低劑量輻射，讓免疫系統暫時冷靜，為捐贈者的骨髓幹細胞騰出空間。這項技術的關鍵在於，當捐贈的幹細胞發育成熟時，它們會「教育」宿主原有的免疫系統，讓身體學會接納外來的胰島細胞，並將其視為「自己人」。更重要的是，這個重新教育的過程，同時消除了那些專門攻擊胰島細胞的元兇，顯示有機會從源頭減少自體免疫反應。這也讓外界關注，未來是否有機會降低對終身注射胰島素與長期使用免疫抑制藥物的依賴。

動物實驗成功 人體應用仍具挑戰

實驗顯示，接受該療法的小鼠在20週後仍能自行製造胰島素，且並未出現排斥反應。華盛頓大學腫瘤學家狄柏修（John DiPersio）指出，這在理論上是治癒糖尿病的一大進展。然而，他強調該技術距離人體應用仍有距離。維持兩套免疫系統的長期平衡在人體中極為困難，若平衡遭到破壞，可能引發嚴重的組織排斥。專家指出，未來仍需大量研究才能確認此方法的長期安全性。

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