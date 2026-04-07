健康網》春捲熟食配料也中招 營養師揭小疏忽害185人連假泡湯

營養師李婉萍指出，沙門氏桿菌是全球最常引起感染的病菌，可通過污染的食物或水源傳播，並引起腸道感染。生存的溫度在4-48℃之間，以35-37℃生長最佳。（高雄市衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕高雄正義市場春捲食物中毒案人數又攀升至157人，無獨有偶的是，北部「清六食堂」也爆出食物中毒，連分店也傳出受害者，人數共為28人。營養師李婉萍指出，沙門氏桿菌是全球最常引起感染的病菌，可通過污染的食物或水源傳播，並引起腸道感染。生存的溫度在4-48℃之間，以35-37℃生長最佳。

李婉萍在「李婉萍營養師-營養工具書」發文分享，沙門氏桿菌耐熱性低，煮沸5分鐘可將其殺死。為常見能引起食品中毒的病原菌，世界各地常居首位或第二位，而在台灣則排名第4名。

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在此次清明的春捲事件中，業者喊著：「我們的配料都是熟食…」完全不知熟食後，可能遭受感染過容器、刀具、砧板等交叉污染。而此次經由高雄長庚醫院進行血清型沙門氏菌D群檢查，確認為李婉萍表示，勤洗手是不二法門，特別是在處理食物的前後皆要注要。根掳維基百科衛教資料指出，沙門氏桿菌有著極大「家族」，2600不同血清型。

另外，調理場要防止病媒侵入，應撲滅或防止鼠、蠅、蟑螂等病媒侵入調理場所，也不得將狗、貓、鳥等動物帶進調理場所。垃圾應加蓋並定時清除，被蒼蠅沾染、過期或腐敗等不潔食物，均應丟棄，切勿食用。廚房的內外場應每天清理乾淨整齊。

李婉萍指出，人體感染沙門氏桿菌後，在4-48小時（平均約24小時）內就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重。常見症狀包括腹瀉、腹痛、發燒（高燒維持在38-40℃）、噁心、嘔吐等，再嚴重者會開始出現帶有血絲的綠色糞便，甚至可能會腸道出血、腸穿孔、壞死性腸炎、敗血症、休克 。症狀通常出現在感染後6到72小時內，持續約數天至一週。

曾在臨床上，2歲幼童誤食生蛋而感染沙門氏桿菌，引發敗血症。這群抵抗力弱的幼童，受感染腸道裡的沙門氏桿菌易入侵血液，導致敗血症，甚至經血液感染其他器官，造成腦膜炎、肝膿瘍、骨髓炎等嚴重併發症。因此，在處理食材上要特別注意，以下幾點：

●生肉、生乳、魚肉煉製品等動物性食品。

●豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品。

●雞蛋與蛋製品，其次為烘焙製品及複合調理食品。

●可由環境媒介或由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等接觸食品而產生二次污染。

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