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健康網》肺癌凶手不是咖啡 營養師：肺結節的人也可暢飲

2026/04/07 06:12

喝咖啡不會得肺癌，營養師趙強指出，咖啡不是肺癌的危險因子，大家劃錯重點了，抽菸才是導致肺癌的關鍵因素；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝咖啡不會得肺癌，營養師趙強指出，咖啡不是肺癌的危險因子，大家劃錯重點了，抽菸才是導致肺癌的關鍵因素；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡會得肺癌嗎？馬偕醫院營養師趙強說明，咖啡不是肺癌的危險因子，大家劃錯重點了，抽菸才是導致肺癌的關鍵因素。至於肺有毛玻璃結節者也可以適量喝咖啡，不需過度擔心。

趙強在臉書專頁「趙強營養師」發文分享，在早期研究確實發現，喝咖啡的人，肺癌風險比較高，但後來發現一個關鍵問題，這些人中喝咖啡的人很多同時也有抽菸習慣，再深入探究才知，是「抽菸」才導致肺癌而非咖啡，使得咖啡背黑鍋。

後來，當研究把「抽菸」這個因素排除後，結果就改變了。趙強指出，在不抽菸者中，咖啡與肺癌之間沒有顯著關聯，並且在多篇大型統合分析，還包含超過百萬人的大型研究，都得到類似結論。

最新研究更顯示，適量喝咖啡的人與肺癌風險呈現「較低的相關性」，趙強表示，要注意這項用詞，是用「相關」而非「因果」，也就是可能是咖啡中的抗氧化物，或者是這些人本來就比較健康。目前尚無法證明是咖啡本身所造成的保護效果。

至於有「毛玻璃結節（GGO）」的人，趙強說，當然可以喝咖啡，而且在醫學證據顯示，並無任何研究發現喝咖啡會讓結節變大，更沒有證據顯示會增加惡化風險，當然也包括是否會轉變為肺腺癌，根本無關聯。

真正要留意的是抽菸問題，趙強呼籲，肺部有結節者，絕對要戒菸、避免空氣污染與二手菸，更要多攝取抗發炎食物，像是多蔬果、全穀、健康脂肪，不吃油煎、油炸、燒烤食物。

咖啡每日可喝上2-3杯，趙強指出，如果有胃食道逆流、睡眠障礙等問題，建議減量或者避免晚上喝。

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