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健康網》口臭為何產生？刷舌苔除異味？牙醫解惑

2026/04/04 21:10

健康網》口臭為何產生？刷舌苔除異味？牙醫解惑

不少人飽受口腔異味困擾，牙醫師廖婉汝在Thread上提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼口臭？刷舌苔有用嗎？牙醫師廖婉汝（Jamie Liao）在Thread針對不少網友提出的問題做解答。

刮舌苔

每天刮舌苔可以去除異味嗎？廖婉汝表示，答案是：可以，每天一次（建議在早上）效果非常好！廖婉汝說明，睡覺時唾液分泌變少，細菌與發臭硫化物會累積到「濃度最高峰」。早起先刮除，能避免將整夜發酵的細菌吞下肚。

廖婉汝解釋，舌頭表面像地毯佈滿乳突，佈滿了乳突，非常容易藏匿細菌和蛋白質殘渣，這也是揮發性硫化物（VSC）的主要產區之一。

廖婉汝提出下列建議：

• 力道要輕： 輕刮表面白苔即可，千萬不要用力到發紅流血，傷到味蕾就麻煩了。

• 工具選擇： 專門的刮舌板效果比牙刷好，也比較不會引起嘔吐反射。

• 不能取代牙線： 刮舌苔像「洗地毯」，牙線是「清死角縫隙」。地毯洗乾淨了，但牙縫裡的垃圾（牙菌斑）還在腐爛，味道還是會源源不絕。

減少口腔異味

不少人的口臭已經超越下水道，成了生化武器。為什麼會口臭？廖婉汝表示，清潔不到位，厭氧菌分解蛋白質後會產生揮發性硫化物（VSC），成分跟臭雞蛋（硫化氫）、腐爛高麗菜（甲硫醇）一模一樣。

• 物理摩擦（刷牙、牙縫與舌部清潔）： 負責拆掉化學工廠。

• 化學抑菌（漱口水）： 沒刷乾淨就漱口，就像「沒洗澡只噴香水」，味道混合後更恐怖。

廖婉汝提醒，清潔不做得確實到位，基本上就是每天在嘴裡經營一間小型化學炸彈工廠。看自己的生活形態選擇適合的節奏，只要願意拿起牙刷、拉起牙線，你的牙齒（和身旁的人）都會感謝你！

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