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健康網》認識升糖指數 醫：食物加工度更重要

2026/04/04 07:31

減重醫師蔡明劼表示，升糖指數確實是個具參考價值的指標，但他認為，食品加工程度更值得關注。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

減重醫師蔡明劼表示，升糖指數確實是個具參考價值的指標，但他認為，食品加工程度更值得關注。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕若希望積極減重，需格外注意飲食。減重醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」表示，談到減脂與血糖控制，許多人第一時間會想到升糖指數（GI）。蔡明劼表示，升糖指數確實是個具參考價值的指標，但它絕對不是評估飲食健康的唯一標準。

​為了讓大家更直觀地理解，蔡明劼將食物整理成簡單的四象限，並且舉幾個例子：

1. 高升糖指數、低加工程度：這類食物多為天然原態，但消化吸收較快，包含：地瓜、白飯、山藥、馬鈴薯、即食燕麥片，以及西瓜、榴槤、龍眼、鳳梨等部分水果。

2. 高升糖指數、高加工程度：這類食物通常是精緻糖或精緻澱粉，應盡量減少攝取，包含：洋芋片、精製麵包、精製麥片、果汁、餅乾。

3. 低升糖指數、低加工程度：這類是優質的營養來源，建議作為飲食基底，包含：蔬菜、大部分水果、糙米飯、燕麥粒、豆類、堅果。​

4. 低升糖指數、高加工程度：這類食物雖然血糖波動較小，但常伴隨高熱量或添加物，包含：蛋糕、巧克力、花生醬、義大利麵。

蔡明劼說明，​這張圖最核心的觀點在於：升糖指數僅反映了血糖上升的速度，並不等同於食物的健康價值。

​比起單純的數值，我認為加工程度往往更值得關注。例如第一類的高升糖、低加工天然食物，只要掌握好份量，對身體依然非常有益。相反地，第四類的低升糖、高加工食品，即便對血糖波動影響較小，對身體的實質幫助依然有限，甚至可能含有不必要的添加負擔。「飲食的選擇不該被單一數字制約。看重加工程度，並建立整體的飲食型態，才是通往健康與理想體態最穩健的道路。」

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