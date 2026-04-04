震撼！高雄口腔癌病友現身說法 籲學生遠離檳榔危害

口腔癌病友現身說法震撼學生遠離檳榔危害。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕今天是4月4日兒童節，但據衛福部去（2025）年公布國人整體嚼檳榔率下降，但110年曾調查發現高中職生嚼檳率約1.66%、國中生仍有0.4%，顯示仍有少數青少年有嚼檳榔習慣，高市衛生局今年攜手陽光基金會推動青少年檳榔健康防治校園巡迴宣導，並請口腔癌病友分享不良習慣對健康的危害。

高市衛生局自今（2026）年起預計前進全市20所國及高中（職）宣導活動，目前已走訪6所國、高中，透過實例分享、互動式教學及現場情境演練，引導學生認識檳榔對口腔健康與外觀的危害，並提升對致癌風險的警覺。

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課堂氣氛熱烈，學生參與踴躍，整體學習回饋良好，展現校園健康教育的實質成效，宣導課程中融入拒檳技巧，包含「直接拒絕、轉移話題、幽默回應」等實用方法，教導學生在面對同儕邀約時能自信說不，也有口腔癌病友現身說法，震撼對檳榔好奇的青少年。

衛生局表示，衛福部曾調查高中職生嚼檳率約1.66%、國中生仍有0.4%，顯示仍有少數青少年有嚼檳榔習慣，危害青少年口腔健康及有致癌風險，近年雖有逐年下降，但仍需強化學生健康意識，認識檳榔對口腔健康的危害，打造無檳校園環境。

衛生局同時也提醒市面常見如「加味檳榔」等新型包裝產品，無論名稱或外觀如何改變，檳榔本質仍具高度致癌風險，切勿因包裝新穎或口味標榜而掉以輕心。

高市推校園巡迴宣導提升青少年拒檳意識。（高市衛生局提供）

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