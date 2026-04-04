門診靜脈抗生素療程5天延長至7天 健保推「在宅治療」穩定可提早出院

健保署指出，門診靜脈抗生素療程將由5天延長至7天，可減少患者頻繁往返醫院。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕感染症患者未來可望縮短住院天數。衛生福利部中央健康保險署今天指出，門診靜脈抗生素療程將由5天延長至7天，減少頻繁往返醫院，而在宅急症照護試辦計畫將新增「提早出院模式」，讓病情穩定者可提前離院，改由居家或照護機構持續接受治療。

健保署指出，為強化感染症病人於院外治療的照護延續性，在3月26日全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，決議通過兩項重要措施，包括修訂「全民健康保險門診靜脈抗生素治療獎勵方案（下稱OPAT）」，將每次治療計畫天數上限由現行5天延長為7天，並於「在宅急症照護試辦計畫（下稱ACAH）」中新增「提早出院模式」，使失能或就醫不便的住院感染症患者，經醫師評估病情穩定且適合者，得返回家中或照護機構繼續接受靜脈抗生素治療。

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健保署長陳亮妤表示，OPAT自2025年8月1日上路，整合住院、急診與門診抗生素治療資源，可減少不必要住院。以台大醫院為例，OPAT中心每月可降低約17%病房占床率，提升病房周轉率並強化醫療韌性。

她指出，為增加用藥彈性，2025年11月1日已導入攜帶式輸液器，讓醫師可依病情即時調整，同時兼顧感染控制。統計自2025年8月至2026年2月，已有210家院所參與（105家醫院、105家基層診所），累計申報8107個治療計畫，受惠5710人。

陳亮妤說，療程由5天延長至7天，可讓治療安排與臨床評估週期更銜接，也有助因應連假或病人往返不便等情況，提升治療彈性與照護延續性。

在宅急症照護試辦計畫方面，健保署指出，該計畫作為住院治療替代方案，自2024年7月試辦至2025年底已服務5949人次。本次新增「提早出院模式」，針對失能或就醫不便的感染症患者，經醫師評估穩定後，可提前離院改由醫療團隊到宅持續治療。

健保署表示，新增模式預計挹注約5900萬點，估計可再服務約1200人次，有助紓解住院壓力。後續也將持續監測OPAT與ACAH申報案件，並與台灣感染症醫學會共同審查，確保符合適應症與用藥規範，避免抗生素不當使用或濫用。

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