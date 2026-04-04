健康網》春天一到眼睛紅癢爆發 醫揭過敏性結膜炎差很大

高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭表示，春分前後眼睛出現紅、癢、腫、流淚等症狀，不一定是單純過敏，通常可分為季節性過敏性結膜炎等類型，過敏原與症狀不同，處理方式也不同；情境照（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入春天，許多人眼睛開始紅癢、狂打噴嚏，困擾不已。高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭表示，春分前後眼睛出現紅、癢、腫、流淚等症狀，不一定是單純過敏，通常可分為季節性過敏性結膜炎、常年性過敏性結膜炎、異位性角結膜炎等類型，過敏原與症狀不同，處理方式也不同。提醒出現過敏應避免揉眼，也勿自行長期使用類固醇眼藥水，若情況持續，應諮詢眼科找出原因，給予適當治療。

3大過敏性結膜炎

鄭宇庭於臉書專頁「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng」發文指出，過敏性結膜炎背後有許多不同症狀，處理方式也大不相同，通常可分為以下3大類型：

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●季節性過敏性結膜炎（SAC）：常見於春季，通常發作來得快，但控制得當也能比較快改善。過敏原微花粉、孢子，症狀為雙眼紅腫、流淚、有異物感，有時合併鼻塞、打噴嚏。

●常年性過敏性結膜炎（PAC）：不分季節且持續時間較長，春季容易加重，這類型比較容易反覆發作，需要長期保養與環境控制。過敏原為塵蟎、黴菌、動物皮屑等，症狀為眼睛分泌物多，常伴隨鼻子過敏症狀。

●異位性角結膜炎：這是較嚴重類型，常好發於兒童與青少年，需要更積極治療與追蹤，避免留下角膜傷害。過敏原為多種環境過敏原，常見症狀有劇癢、畏光、疼痛、視力模糊，眼睛可能出現鵝卵石狀凸起。

過敏護眼5大原則

當過敏來襲時，又癢又難受應該怎麼做？鄭宇庭特別叮嚀，應記住以下照護守則：

1.避免揉眼，因若嚴重恐誘發圓錐角膜。

2.切勿自行長期使用類固醇眼藥水。

3.戴太陽眼鏡或護目鏡，減少過敏原接觸。

4.使用乾淨涼毛巾冰敷，有助減少搔癢感。

5.可用生理食鹽水輕輕沖洗眼表。

鄭宇庭也提醒，如果紅腫癢的情況持續，建議諮詢眼科醫師找出原因，給予適合的治療，避免未知的視力傷害。

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