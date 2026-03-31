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治療一度有效卻又復發？ 研究揭這類肺癌為何「擋不住」
〔編譯陳成良／綜合報導〕為何有些肺癌一開始對治療有反應，卻很快復發？研究發現，這與身體出現的一種異常發炎反應有關。這也可能解釋，為何有些患者一度好轉，卻很快再次復發。
根據《Science Daily》報導，德國科隆大學（CMMC）研究團隊在《自然通訊》（Nature Communications）發表研究，指出小細胞肺癌（SCLC）復發特性極強。
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小細胞肺癌目前的5年存活率僅約5%，這並非因為治療無效，而是癌細胞往往在短時間內再度出現。明明有反應，為何最後仍難以控制？
研究指出，小細胞肺癌的癌細胞缺乏一種稱為Caspase-8的蛋白。這種蛋白原本會讓異常細胞自然死亡，當這個機制失效時，反而會引發異常發炎反應。
這種發炎環境會干擾免疫系統，使其較難辨識並攻擊癌細胞。團隊發現，癌細胞甚至會出現類似神經細胞的特徵。這使其變得更難控制，也更容易擴散並導致復發。
報告提到，這種機制可能與治療效果難以維持有關。科隆大學教授卡斯特（Silvia von Karstedt）表示，目前數據源於小鼠模型。研究指出，目前尚不確定此反應是否同樣存在於人類，這將是後續臨床觀察的重點。相關發現也可能有助於未來預防復發的研究。
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