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擺脫巴金森氏症「斷電」危機 淡水馬偕引進深層腦部刺激術助患者找回生活

2026/03/31 15:18

擺脫巴金森氏症「斷電」危機 淡水馬偕引進深層腦部刺激術助患者找回生活

淡水馬偕紀念醫院針對中重度患者導入「深層腦部刺激術」（DBS），透過植入電極調控神經訊號，如同為「電力老化」的患者換上穩定電源，有效改善藥效波動引發的僵硬與不自主抽動，為病友帶來精準治療的新契機。（淡水馬偕醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕隨著高齡化社會來臨，巴金森病已成為僅次於阿茲海默症的常見神經退化性疾病，患者常受動作遲緩、肢體僵硬及步態不穩所苦。淡水馬偕紀念醫院針對中重度患者導入「深層腦部刺激術」（DBS），透過植入電極調控神經訊號，如同為「電力老化」的患者換上穩定電源，有效改善藥效波動引發的僵硬與不自主抽動，為病友帶來精準治療的新契機。

藥效如「老舊手機」續航力降

淡水馬偕神經內科醫師李卓育指出，巴金森病友初期藥物（如左多巴）治療效果佳，但隨著病程進展，常出現「藥效波動」與「異動症」等動作併發症。部分病人會在藥效高峰時出現不自主扭動，或在藥效減退時提早出現僵硬與遲緩，需頻繁服藥，生活品質大幅下降，就像「電池老化的手機」，續航力逐漸縮短。

神經外科醫師胡朝凱說明，深層腦部刺激術是透過將電極植入腦部特定區域（如丘腦下核或蒼白球內核），以持續電刺激調控異常訊號，能顯著改善顫抖與僵硬症狀。

醫療團隊表示，該手術屬高度精準的功能性神經外科技術，結合高解析影像與立體定位導航，並在微電極即時監測下進行，確保電極置放於最佳位置。手術採精細麻醉控制，讓病人在清醒且無痛狀態下測試，醫師可即時調整位置以提升安全性。

健保部分給付減輕負擔

醫療團隊說，為優化治療流程，淡水馬偕自2023年起建置完整DBS團隊，整合神經內科、外科、放射科及麻醉科專業，提供一站式評估服務。院方更配備先進的「複合式手術室」（Hybrid OR），結合即時影像技術，進一步強化手術精準度。

醫療團隊指出，該手術適用於病程五年以上，且藥物治療效果逐漸不穩定的患者，透過完整評估後，若無嚴重失智或重大內外科疾病，即可考慮接受治療。此項治療目前已納入全民健保部分給付65萬點、自費額30萬元，不僅能降低藥物劑量與副作用，更減輕了患者的經濟壓力。

淡水馬偕紀念醫院針對中重度患者導入「深層腦部刺激術」（DBS），透過植入電極調控神經訊號，如同為「電力老化」的患者換上穩定電源，有效改善藥效波動引發的僵硬與不自主抽動，為病友帶來精準治療的新契機。（淡水馬偕醫院提供）

淡水馬偕紀念醫院針對中重度患者導入「深層腦部刺激術」（DBS），透過植入電極調控神經訊號，如同為「電力老化」的患者換上穩定電源，有效改善藥效波動引發的僵硬與不自主抽動，為病友帶來精準治療的新契機。（淡水馬偕醫院提供）

淡水馬偕紀念醫院神經內科醫師李卓育。（淡水馬偕醫院提供）

淡水馬偕紀念醫院神經內科醫師李卓育。（淡水馬偕醫院提供）

淡水馬偕紀念醫院神經外科醫師胡朝凱。（淡水馬偕醫院提供）

淡水馬偕紀念醫院神經外科醫師胡朝凱。（淡水馬偕醫院提供）

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