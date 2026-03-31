衛福部補助1億 吉安鄉衛生所將蓋新大樓「吉安健康園區」納長照中心

吉安鄉健康園區新大樓模擬圖。（花蓮縣府提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮吉安鄉是全國第二大鄉，人口8萬2千多人，老年人口已超過20%「超高齡社會」標準，原衛生所因空間較小，考量人口老化，今年獲衛福部補助1億21萬9000元將新建「吉安健康園區」。縣府表示，完工後吉安鄉衛生所將搬新家，有完善看診空間還會納入長照業務，舊衛生所空間則將轉型。

新的吉安鄉健康園區地點在吉昌一街270坪縣有土地（吉安鄉福興段714地號），距吉安鄉衛生所約200公尺，將興建4層樓大樓，規劃智能衛生所、複合式門診中心，也結合長照3.0政策規劃日照中心及臨托服務、導入無障礙與智慧綠建築設計，讓長者在地老化，提供家庭照顧者、高風險特殊需求族群的喘息支持機制，縣府表示，這將是集合醫療照顧、健康促進、長照支持及社區互動的複合式健康園區。

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吉安鄉健康園區地點在鄉公所後方吉昌一街的縣有土地，面積270坪，將蓋四層樓健康園區。（花蓮縣府提供）

縣府今天宣布，吉安鄉健康園區工程今年獲得衛福部補助1億21萬9千元，昨（30）日在縣務會議通過，地方配合款加上花東基金補助總經費約1.2億餘元，目前正在辦理追加減預算及設計，如預算通過最快可在5月公開上網採購。

縣府指出，吉安鄉健康園區為複合式功能，強調融入生活日常的在地健康支持系統，且可串聯周邊公園、廣場與景點，可規劃戶外訓練或運動課程等，提供更加多元的整合性健康促進活動，完工後將可新增日照中心每年540人次，整合性篩檢、癌症篩檢及胸部X光檢查等服務量能也可提升20%；提升預防注射人次、健康促進活動參與人次，提升醫療資源使用可近性，同時改善醫護人員工作環境，提升留任意願、穩定在地醫療人力。

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