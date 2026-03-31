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健康網》清明掃墓不只防蜱蟲 醫揭腳踝突冒「一圈紅疹」真相

2026/03/31 14:43

大同醫院皮膚科主任黃麗珊指出，典型的昆蟲叮咬反應，經常出現在腳踝、小腿等位置，排列常呈現線狀或環狀，有時也會左右對稱。（圖取自黃麗珊臉書粉專）

大同醫院皮膚科主任黃麗珊指出，典型的昆蟲叮咬反應，經常出現在腳踝、小腿等位置，排列常呈現線狀或環狀，有時也會左右對稱。（圖取自黃麗珊臉書粉專）

〔健康頻道／綜合報導〕清明節即將到來，外出掃墓不只防曬，也要小心蜱蟲、昆蟲叮咬危機。大同醫院皮膚科主任黃麗珊分享，門診1名患者雙側腳踝出現紅色丘疹，像是被刻意畫一圈。經詳細問診，患者表示經常固定爬山，診斷應為典型昆蟲叮咬反應，由於昆蟲邊走邊咬，因此呈現規則排列或左右對稱。他提醒於戶外活動時，避免過度接觸草叢環境、噴防蚊液，以免遭跳蚤或其他小昆蟲叮咬。

黃麗珊於臉書粉專「皮膚科 黃麗珊醫師」發文表示，門診患者主訴並未接觸特別物質，腳踝卻各出現一圈紅色小丘疹，其實這是很典型的昆蟲叮咬反應（papular urticaria）。這類皮疹在臨床上具有以下特色：1.常出現在腳踝、小腿，也就是昆蟲最容易攻擊的位置。2.一顆一顆排列，甚至呈現線狀或環狀。3.有時會左右對稱。4.通常會癢。

此外，黃麗珊提及，這類紅疹還有一個很經典的線索，叫做「breakfast–lunch–dinner pattern」，也就是可能會出現3顆一排的規律排列，這其實是昆蟲邊走邊咬留下的痕跡。她提醒，很多人會忽略一件事，戶外活動短暫接觸大自然其實就足夠，不一定要去草叢裡打滾。因為只是公園散步、坐在草地旁，甚至經過一些環境，都可能被跳蚤或其他小昆蟲侵襲，而腳踝剛好就是這些小昆蟲最易叮咬的位置。

黃麗珊並說明，這位患者的紅疹位置剛好位在襪子暴露上方，治療上不困難，使用外用藥加上止癢藥，通常就可改善。不過，她也於臉書發文補充，治療其實不只是擦藥止癢，更重要的是，應減少再次叮咬，注意環境清潔；防蚊、避免一直抓，減少色素沉著與結痂；以及必要時短期使用抗發炎藥物控制反應。

黃麗珊提醒，如果發現皮疹「一圈一圈出現在腳踝」，甚至出現3顆規則排列，不要只當成普通過敏，這很可能是接觸環境造成的昆蟲叮咬的線索，並建議就醫診斷。

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