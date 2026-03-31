健康網》身心科藥物愈吃愈笨？醫：藥物是護腦最佳解

兒童青少年精神科專科醫師林鈺涵表示，不少人認為「身心科的藥會愈吃愈笨」，這是一般人常有的誤解。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock））

〔健康頻道／綜合報導〕兒童青少年精神科專科醫師林鈺涵在臉書粉專「身心醫學 林鈺涵醫師」表示，不少人認為「身心科的藥會愈吃愈笨」，這是一般人常有的誤解。林鈺涵表示，這種服藥後思考變鈍的感覺，是可能出現的，臨床上最常來自兩個地方：

1. 藥物副作用：鎮靜安眠藥，以及部份含鎮靜作用的主線用藥可能會讓人比較昏睡渙散，但基本上都是可逆、且因人而異的副作用。不是每個人都必然經歷，也完全可以透過調整劑量和種類改善。

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2. 療效還沒到位：憂鬱、焦慮本身就會造成大腦當機。 腦霧、注意力不集中、記憶力退化；這些都可能是疾病本身還未改善的症狀。

林鈺涵表示，即使開始治療，如果病程起伏不定，或症狀部分改善但認知活性還沒跟上、加上藥物的副作用，就容易讓人有「怎麼藥愈吃愈笨」的感覺。但實際上並不是這樣，它們可能是治療過程中需要克服的波瀾，卻不是服藥必然的結局。

林鈺涵認為，無論是何種原因導致的，最佳的策略都是積極回診和醫師討論如何調整藥物，或搭配其他治療來增加療效。如果因為誤解而擅自中斷治療，不但可能因為藥物濃度改變過大產生更多副作用，也會讓前面已經累積的治療效果打折。「沒有任何證據指出長期服用必要的身心藥物會導致不可逆的認知退化，但身心疾患如果沒有好好治療是真的會！」最後林鈺涵總結，藥物治療不會讓人變笨，反而是對大腦的最佳保健策略。

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