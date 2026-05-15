温嵐爆敗血性休克進ICU 醫揭「高燒、腹痛」背後危機

歌手温嵐驚傳因敗血性休克入院。（資料照、記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕歌手温嵐今（15）傳出因高燒不退、合併劇烈腹痛緊急送醫，目前正在加護病房接受治療，外傳病因疑似為「敗血性休克」，引發外界關注。醫師提醒，敗血症並非單純感染，而是感染已經影響全身器官功能，嚴重時甚至可能危及生命。

新光醫院感染科主任黃建賢受訪表示，敗血症是人體受到病毒或細菌感染後，進一步影響器官與身體功能，常見包括發燒、意識混亂、反應變差，甚至肝腎功能異常等情況。

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他指出，若感染已進一步影響血液循環，導致血壓下降或休克狀態，就屬於更危險的「敗血性休克」，死亡風險也會明顯提高。

針對温嵐傳出伴隨腹痛症狀，黃建賢說，其實很多腹部感染都可能進一步引發敗血症，例如腸胃炎、腸胃道感染、膽囊炎、膽道感染，甚至闌尾炎等，都有機會惡化成敗血症。

此外，骨盆腔感染、婦科發炎，甚至泌尿道感染，也可能因細菌擴散造成全身性感染反應。他表示，有些女性患者可能是輸卵管化膿、骨盆腔發炎，若未及時處理，就可能一路惡化。

他也提到，部分外科急症同樣可能引發敗血症，例如胃潰瘍穿孔、十二指腸潰瘍破裂等，這類患者往往需要緊急手術修補破洞，同步控制感染，才能挽救生命。

至於治療方式，黃建賢強調，關鍵在於找出感染源並對症下藥。如果是細菌感染，通常會使用抗生素；若是病毒感染，則需採取不同治療策略。

他進一步指出，有些患者是因膽道阻塞導致感染，就必須先處理膽道阻塞；若是泌尿道感染、膿瘍或化膿問題，也需要將感染源清除或引流，否則即使使用藥物，效果仍有限。

醫師提醒，若出現高燒不退、劇烈腹痛、意識混亂、喘、心跳加快或血壓下降等症狀，應盡速就醫。尤其敗血症惡化速度可能非常快，一旦進展到敗血性休克，恐在短時間內危及生命，不可輕忽。

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