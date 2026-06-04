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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌王「胰臟癌」治療新曙光！ 基改病毒變抗癌武器 人體試驗傳突破

2026/06/04 13:58

人體胰臟位置示意圖，胰臟癌被視為死亡率最高的癌症之一。（圖取自Freepik）

人體胰臟位置示意圖，胰臟癌被視為死亡率最高的癌症之一。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕被稱為「癌王」的胰臟癌，可能出現新的治療曙光。一項美國早期人體試驗顯示，研究人員將經過基因改造的抗癌病毒直接注射進腫瘤後，3名胰臟癌患者的腫瘤都停止生長與擴散。雖然目前仍屬初期安全性試驗，但結果已讓研究團隊形容「超出預期」。

根據英國《新科學家》（New Scientist）報導，這項研究由美國明尼蘇達大學團隊進行，使用的是一種專門鎖定癌細胞的基因改造腺病毒。研究人員透過內視鏡將病毒直接注入胰臟腫瘤，希望病毒進入癌細胞後大量複製，最終讓癌細胞破裂死亡，同時刺激人體免疫系統辨識並攻擊腫瘤。

研究主持人山本（Masato Yamamoto）表示，目前共有3名患者接受治療，其中1名患者的腫瘤直徑約7公分。研究團隊指出，3人的腫瘤在治療後都未再持續生長或擴散，目前仍存活且病情維持穩定。更令人意外的是，這次試驗使用的劑量僅約原定目標劑量的1/10。山本表示，治療效果「超出預期」。

胰臟癌長年被視為最難治療的癌症之一，原因在於多數患者確診時已屬晚期，且腫瘤組織非常緻密，化療藥物難以深入。此外，胰臟癌也經常逃避免疫系統辨識，使免疫療法效果有限。

研究人員指出，這種病毒會優先在癌細胞內複製，並利用癌細胞中特別活躍的酵素啟動增殖機制，盡量避免攻擊正常組織。隨著癌細胞被破壞，人體免疫系統也可能開始辨識腫瘤，進一步發動攻擊。

不過專家也提醒，目前試驗僅有3名患者參與，且尚未設置對照組，因此仍無法確認療效是否優於現有治療方式。研究團隊已規劃讓另外15名患者接受更高劑量治療，以進一步評估安全性與實際效果。

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