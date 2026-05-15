健康網》男罹淋巴癌2毒素超標 醫揭1習慣大量塑化劑吃下肚

科博特診所院長劉博仁表示，1位罹患淋巴癌的男子，平時喜歡把熱騰騰的食物直接裝進塑膠袋裡食用，經檢測，體內塑化劑指數高。（圖取自劉博仁臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，外食頻率高，店家也常以塑膠袋或塑膠容器盛裝食物。科博特診所院長劉博仁表示，1位罹患淋巴癌的男子，在環境毒素與塑化劑代謝物的檢測中，發現2項數據明顯偏高。詢問得知，患者長期習慣將熱騰騰的食物裝進塑膠袋，當高溫、油脂、酸性食物與塑膠接觸時，塑化劑等化學物質更易溶出，導致慢性發炎、氧化壓力、內分泌干擾、免疫失衡，這些均與腫瘤形成環境有某種程度上的關聯。

劉博仁於臉書粉專發文分享，1名患有淋巴癌的男子，在治療的同時，做了環境毒素與塑化劑代謝物的檢測。結果發現，其中2項數值特別高，一個是MnBP，另一個是MEHP，均明顯超過一般參考值，也就是DEHP的代謝物。進一步詢問其家人，得知患者平時喜歡把熱騰騰的食物直接裝進塑膠袋裡，不管是熱湯、滷味、熱麵、便當，甚至剛炒好的熱食，都習慣直接接觸塑膠袋，這樣的習慣且已維持多年。

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劉博仁指出，塑膠本身並不可怕，可怕的是不當使用。尤其當高溫、油脂、酸性食物與塑膠接觸時，塑膠中的某些化學物質，就可能較易釋放，其中最受到關注的就是塑化劑。尤其現代人生活忙碌，外食比例高，常常一個塑膠袋就裝著熱湯、熱麵、燙青菜與滷味，有的人甚至習慣將熱咖啡放在塑膠杯蓋下長時間飲用，或是把塑膠水壺放在車內高溫曝曬。久而久之，身體可能就在不知不覺中累積大量環境荷爾蒙。

劉博仁進一步指出，目前醫學界仍無法直接下定論「塑化劑一定會造成淋巴癌」，但越來越多研究發現，長期暴露於某些塑化劑，可能與慢性發炎、氧化壓力、內分泌干擾、免疫失衡有關，而這些機轉，正好也與腫瘤形成的環境有某種程度的關聯。有些研究甚至觀察到，某些phthalates的暴露與淋巴系統腫瘤風險增加之間存在相關性。這些都是值得重視的健康警訊。

劉博仁提醒，民眾不需因此對塑膠過度恐慌，但一定要學會減少暴露。如避免使用塑膠袋裝熱食，改用玻璃、不鏽鋼、陶瓷容器替代；也不要用塑膠容器微波，或讓保鮮膜直接接觸高溫食物。日常飲食少吃高油脂加工食品，多吃天然原型食物、多攝取膳食纖維與蔬果，也有助於身體代謝部分環境毒素。

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