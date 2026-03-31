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健康網》一放假就頭痛、感冒？ 醫揭「休閒病」真相

2026/03/31 14:16

專家表示，如果民眾一放假反而生病，常是壓力荷爾蒙下降、免疫系統反彈造成的「休閒病」；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，如果民眾一放假反而生病，常是壓力荷爾蒙下降、免疫系統反彈造成的「休閒病」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕連假將至，你是不是也曾有這樣的經驗，一放假就頭痛或感冒？精神科醫師楊聰財指出，這並非單純的巧合，是身體在長期高壓過後，自律神經系統與免疫系統切換失調所致，被稱為「休閒病」，常見於強烈的責任感、完美主義與工作狂特質等族群。他建議民眾，不妨從漸進式放鬆、維持規律作息、建立日常紓壓習慣等3大原則，從日常中照顧自己。

不少人都有類似經驗，平日工作再累也撐得住，一到週末或連假卻開始頭痛、疲倦甚至像感冒。精神科醫師楊聰財表示，這種一放假就生病的現象，在醫學上常被稱為「休閒病」，休閒病定義指，平時工作繁忙、壓力巨大的人，一旦進入假期或周末，身體反而出現頭痛、疲勞、肌肉痠痛或類似感冒的症狀。

他說明，當民眾長期處於壓力下，身體會分泌大量的皮質醇（Cortisol）與腎上腺素，這些荷爾蒙會暫時抑制免疫系統的發炎反應，然而到了放假時，當壓力解除後，應激荷爾蒙水平驟降，被壓制的免疫系統開始活動並產生發炎反應，導致症狀顯現。尤其當高壓期間，身體產生的代謝廢物因循環不佳積累，放假放鬆後循環加快，廢物排出過程可能引發頭痛。

從日常平衡壓力的3大原則

楊聰財也觀察到，某些人格特質更容易出現休閒病，例如高度責任感、完美主義、時間壓迫感強或長期情緒壓抑者。這類族群習慣長時間維持高張狀態，甚至將自我價值與工作表現綁定，使身心長期處於緊繃狀態，一旦放鬆反而無法適應。

他提醒，有些人「成癮」於高壓下的多巴胺分泌，平靜的生活反而讓他們感到不安。或是，放假前就開始擔心假期結束後的工作，導致假期從未真正開始，有這樣的心理狀況時都要留意。

預防休閒病應從日常做起，楊聰財建議，包括在假期前逐步降低工作強度、維持固定作息，以及透過運動與放鬆技巧引導身體進入放鬆狀態。當身體不再長期處於極端壓力，自然能減少「一放假就生病」的情況，保持身心平衡。

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