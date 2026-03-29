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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

撐不下去！ 醫界憂「產科醫師絕跡」籲提高接生費

2026/03/29 15:38

我國生產數持續下降，台灣婦產科醫學會呼籲，政府應提高接生費。示意圖。（資料照，記者邱芷柔攝）

我國生產數持續下降，台灣婦產科醫學會呼籲，政府應提高接生費。示意圖。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣連續61個月「生不如死」，出生人口數連年下滑，去年的出生人口數更跌至約10.8萬人，較前幾年的13萬餘人銳減。台灣婦產科醫學會指出，由於生產數下降，去年已有23家接生院所無法繼續經營，未來若沒能提升接生費，產科醫師也將活不下去，呼籲政府提高相關支付標準。

近年來台灣持續面對少子化威脅，每年出生人口數持續下滑，今年2月新生兒出生數6523人，更創下單月最低紀錄，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，全台約有200餘家醫療院所可以提供接生服務，但在現行接生費用下，出生人數持續減少，也造成產科機構無法維持營運，去年已有23家停止營運。

除接生機構停止營運外，黃建霈也提到，全國婦產科招收住院醫師容額計70名，但今年粗估只來了6至7成，招生情況可能比小兒科還要慘，如果現狀沒有改變，未來恐怕不會有人想再踏入婦產科，加上現有的婦產科醫師逐漸流失，台灣恐面臨婦產科醫師絕跡的慘況。

黃建霈強調，醫學會絕對不樂見這樣的情況，在生產數下滑的情況下，建議政府提高每一案的接生費，至少讓現有的醫療機構能夠撐下去，也確保偏鄉民眾就醫的方便性，「當偏鄉還有醫療機構、可以就近產檢，有些孕婦可能還願意生，但要是機構關了、每次產檢都要開1小時以上的車，可能就不想生了。」

「國家要救少子化，就要先救產科醫生，不然以後沒有產科醫生了」，黃建霈說，近年來日韓等國也面臨相同的困境，也陸續採取提高接生費用的方式因應，而台灣目前的GDP表現已經超越日本、南韓，應可考慮採取類似的做法，目前衛福部已經釋出善意，醫學會也期待能有好結果。

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