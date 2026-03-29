健康網》NASA太空人突失語引關注 醫揭4大警訊別忽視

美國國家航空暨太空總署（NASA）資深太空人芬克（中）曾於太空中發生失語現象，至今病因不明。根據中榮衛教資料指出，失語症有4大症狀。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕國際太空站（ISS）首次因突發醫療狀況緊急撤離事件，美國國家航空暨太空總署（NASA）資深太空人芬克（Mike Fincke）說：「完全沒來由（失語），發生得又突然又快」。根據台中榮總衛教資料指出，失語症是指由於後天大腦語言區損傷，所造成的語言理解及語言表達能力的障礙。失語症患者在聽力理解、口語表達、閱讀、書寫等語言能力上，會有不同程度的損傷。

芬克回憶，在太空中突如其來的失語症狀持續約20分鐘後恢復，自己過去也從未出現這種情況，初步研判可能與他累計有549天，處於失重環境中與此有關係。

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中榮指出，造成失語症最主要的原因是腦中風，如大腦栓塞、顱內出血，其他如頭部外傷，像是車禍或撞擊、腦部腫瘤或感染等，也是造成失語症的可能原因。根據研究統計，國內失語症人口約有4-6.5萬人。以下是失語症的症狀：

●聽理解能力困難：

有些失語症患者在聽懂詞彙、片語以及句子上有困難，而且當句子長度愈長、複雜度越高時，聽理解的表現就愈差；有些失語症患者對於發音相近的語彙容易混淆，例如將「鞋子」聽成「茄子」；有些患者雖然可以聽懂部分他人說話的內容，但往往需要重述多次才可理解。

●口語表達能力困難：

有些患者雖然可以說些話，但無法表達真正想說的詞彙、句子、敘述事件，而說出不適切的內容，例如，將「香蕉」說成「蘋果」或「ㄉㄚˋ 蕉」。有的失語症患者無法流暢的達，是因為說不出心裡想說的詞彙，而產生說話斷斷續續、不流暢的情形，有些患者會合併有說話咬字含糊不清的狀況。嚴重的失語症患者可能完全無法有任何有意義的口語表達。

●閱讀能力障礙：

部分失語症患者在腦損傷後，無法分辨文字符號，以至於在閱讀文字上有困難，也無法朗讀、理解詞彙、句子及短文。

●書寫能力障礙：

有些失語症患者會合併書寫能力的障礙，例如無法自行書寫文字、句子、短文，甚至較嚴重的患者連抄寫文字的能力都受到影響，只能畫出不成字型的線條。

芬克表示，失語症發生時，並沒有感到疼痛。但是其他團員看到他出狀況，為他感到焦慮，立即請求地面飛航醫師協助。至今醫生仍然無法確認病因，可能歸於太空的問題。

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