自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》NASA太空人突失語引關注 醫揭4大警訊別忽視

2026/03/29 15:16

美國國家航空暨太空總署（NASA）資深太空人芬克（中）曾於太空中發生失語現象，至今病因不明。根據中榮衛教資料指出，失語症有4大症狀。（美聯社）

美國國家航空暨太空總署（NASA）資深太空人芬克（中）曾於太空中發生失語現象，至今病因不明。根據中榮衛教資料指出，失語症有4大症狀。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕國際太空站（ISS）首次因突發醫療狀況緊急撤離事件，美國國家航空暨太空總署（NASA）資深太空人芬克（Mike Fincke）說：「完全沒來由（失語），發生得又突然又快」。根據台中榮總衛教資料指出，失語症是指由於後天大腦語言區損傷，所造成的語言理解及語言表達能力的障礙。失語症患者在聽力理解、口語表達、閱讀、書寫等語言能力上，會有不同程度的損傷。

芬克回憶，在太空中突如其來的失語症狀持續約20分鐘後恢復，自己過去也從未出現這種情況，初步研判可能與他累計有549天，處於失重環境中與此有關係。

中榮指出，造成失語症最主要的原因是腦中風，如大腦栓塞、顱內出血，其他如頭部外傷，像是車禍或撞擊、腦部腫瘤或感染等，也是造成失語症的可能原因。根據研究統計，國內失語症人口約有4-6.5萬人。以下是失語症的症狀：

●聽理解能力困難：
有些失語症患者在聽懂詞彙、片語以及句子上有困難，而且當句子長度愈長、複雜度越高時，聽理解的表現就愈差；有些失語症患者對於發音相近的語彙容易混淆，例如將「鞋子」聽成「茄子」；有些患者雖然可以聽懂部分他人說話的內容，但往往需要重述多次才可理解。

●口語表達能力困難：
有些患者雖然可以說些話，但無法表達真正想說的詞彙、句子、敘述事件，而說出不適切的內容，例如，將「香蕉」說成「蘋果」或「ㄉㄚˋ 蕉」。有的失語症患者無法流暢的達，是因為說不出心裡想說的詞彙，而產生說話斷斷續續、不流暢的情形，有些患者會合併有說話咬字含糊不清的狀況。嚴重的失語症患者可能完全無法有任何有意義的口語表達。

●閱讀能力障礙：
部分失語症患者在腦損傷後，無法分辨文字符號，以至於在閱讀文字上有困難，也無法朗讀、理解詞彙、句子及短文。

●書寫能力障礙：
有些失語症患者會合併書寫能力的障礙，例如無法自行書寫文字、句子、短文，甚至較嚴重的患者連抄寫文字的能力都受到影響，只能畫出不成字型的線條。

芬克表示，失語症發生時，並沒有感到疼痛。但是其他團員看到他出狀況，為他感到焦慮，立即請求地面飛航醫師協助。至今醫生仍然無法確認病因，可能歸於太空的問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中