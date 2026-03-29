長庚追思音樂會緬懷器捐者與大體老師 護理師換腎重生不再當「灰姑娘」

長庚追思大會以音樂會形式，緬懷器捐者及大體老師大愛。（長庚大學提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕長庚大學與長庚醫院28日舉行器官捐贈與大體老師追思大會，今年首度以紀念音樂會形式呈現，緬懷捐贈者無私奉獻的精神，今年追思會共緬懷57位器官捐贈者與14位大體老師，長庚大學校長湯明哲與林口長庚醫院院長陳建宗率領學校師生代表及醫院醫師代表出席，向捐贈者及家屬致上最崇高敬意，會後家屬及與會者也前往校內「遺愛人間」紀念牌前獻花，在莊重氛圍中表達追思與感念。

追思活動於長庚大學國際會議廳舉行，今年有近千人參與，會中特別分享兩段生命故事，護理師林雅卉曾因產後突發腎病，陷入每日長達數小時腹膜透析的生活，她形容自己就像「被時間追趕的灰姑娘」，時間一到就必須趕回家接上機器，這對熱愛工作與旅行的她來說，是一場漫長的禁錮。

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護理師林雅卉（右）向黃昀玲女士的母親（左）獻花，代表受贈者表達對捐贈家屬的敬意。（長庚大學提供）

她說，自己不敢計劃將來，也對移植手術不抱希望，直到奇蹟般的移植機會降臨，才讓她獲得重生，「這顆腎臟背後，承載了捐贈者家屬深重的哀傷與不捨。身為護理師的我，如今將以這份重生的力量守護更多病患」，她也代表受贈者向捐贈者家屬獻花致意，由捐贈者黃昀玲女士之母謝良珍女士代表接受。

另一段故事來自捐贈者黃昀玲女士，她生前與肺動脈高壓長期搏鬥，每一口呼吸都是一次煎熬，但仍以豁達態度面對人生，曾向家人表達「若等不到移植，願將機會留給他人」。去年底辭世後她捐出雙眼角膜，讓光明延續。

長庚大學醫學系學生詹佳穎（右）代表受教學生，向大體老師顏雲成的家屬林淑貞女士（左）獻花致意。（長庚大學提供）

長庚大學醫學系學生詹佳穎代表受教學生，向大體老師顏雲成的家屬林淑貞女士獻花致意，顏雲成先生生前長年行善，選擇捐贈大體促進醫學研究，學生們表示，大體老師的無私奉獻，指導同學以謙卑態度看待醫學，勿忘初衷，學生們將精進醫術回饋社會，不辜負大體老師的大愛。

湯明哲校長表示，71位捐贈者各有不同的人生故事，但皆在人生謝幕之際選擇回饋社會，將大愛遺留人間，並且引領醫學生學習醫學知能，體會生命的可貴，為醫療與生命教育留下深遠影響，令人感佩。

陳建宗院長表示，長庚體系長期推動器官捐贈與移植，累計協助逾2454位捐贈者遺愛人間，過去1年共完成111位捐贈與206例移植手術，持續為重症病患帶來重生契機，感佩捐贈者的大愛與家屬的無私，將持續推動器官捐贈觀念，並精進移植醫療技術，讓更多等待中的病患獲得機會，也讓捐贈者的大愛得以延續。

林口長庚醫療團隊去年器捐與移植成果突出，肺、肝、腎及角膜移植數領先全國，肝移植累計達1668例，肺移植亦突破百例且存活率優於全國平均，同時積極突破醫學限制，成功為3位病人完成手臂移植，病人經積極復健治療後逐步恢復生活功能，創造第二次人生。

追思會後家屬及與會者前往校內「遺愛人間」紀念牌前獻花。（長庚大學提供）

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