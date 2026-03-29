醫美糾紛頻傳 台灣醫用雷射光電學會：「安全治療」最新關鍵

台灣醫用雷射光電學會今日舉辦春季研討會，以「臨床需求與治療安全」為核心進行討論。（台灣醫用雷射光電學會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕近年來醫美相關醫療糾紛頻傳，台灣醫用雷射光電學會今日舉辦春季研討會，以「臨床需求與治療安全」為核心，針對面部過度注射、育髮再生、唇部注射美學及醫美感染風險管理等關鍵議題進行討論，希望釐清當前醫美領域的發展與挑戰，協助臨床醫師建立更精準、安全的治療方案。

台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷表示，隨著醫學美容技術持續精進，臨床對於安全性與整合性治療之需求日益提升，學會將持續提供兼具專業與實務的學術內容，協助臨床醫師掌握光電抗老之核心，提升整體醫療品質。

請繼續往下閱讀...

學會指出，這次研討會已在昨日舉行3場實際操作與臨床觀摩工作坊，強調「實作導向」與「即時臨床應用」，由專家現場示範並進行操作指導，讓與會醫師能近距離掌握關鍵技術細節與治療思維，今日則以專題論壇為主，希望聚焦各項議題，深入探討並促進專業交流。

此外，今年台灣醫用雷射光電學會將與韓國雷射醫學會簽署學術交流合作備忘錄，未來將透過更緊密的交流合作與學術交流，推動雷射醫學與光電領域之整體發展，強化國際連結與學術影響力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法