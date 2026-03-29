健康網》屁股痛一定是痔瘡？ 醫警：恐是肛門膿瘍拖延變敗血症

痔瘡與肛門瘻管膿瘍兩者有何不同？專家表示，一般來說痔瘡發作都可以先用藥物治療來緩解，然而，肛門瘻管膿瘍必須手術治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名有糖尿病史患者近期因為屁股疼痛，認為可能是痔瘡發作，自行至藥局購買痔瘡藥膏，拖了4天痛到沒法站坐而就醫，經醫師檢查發現罹患肛門膿瘍。大腸直腸外科醫師陳威佑指出，肛門瘻管膿瘍單靠藥物不僅無效，還可能延誤治療，免疫功能異常患者易有敗血症風險，要小心防範。

屁股痛到底是痔瘡還是肛門瘻管膿瘍？陳威佑於臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文分享，最近門診有位糖尿病史屁股痛的患者，以為是痔瘡發作不以為意，自己買痔瘡藥膏抹，拖4天痛到沒法站坐，一到診間屁股紅腫一大塊，一觸診發現為肛門膿瘍。

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什麼是肛門廔管膿瘍？

痔瘡與肛門瘻管膿瘍兩者有何不同？陳威佑說明，一般來說痔瘡發作都可以先用藥物治療來緩解，然而，肛門瘻管膿瘍引發的疼痛，藥物效果不佳，並使症狀加劇的可能，必須使用手術治療，嚴重的患者會引發敗血症或壞死性筋膜炎。

他表示，肛門膿瘍是肛門周圍腺體受細菌感染，形成充滿膿液的「膿包」，急性發炎。若未根治，約50%的患者會轉變成慢性的肛門廔管，這時又需要再次手術。肛門廔管膿瘍的治療最好要手術，原因在於如果不手術，在一個無氧氣的空間，裡面的厭氧菌會大量孳生，很快數天甚至數小時，紅腫範圍會急速擴大，反而使組織壞死範圍擴大，後續處置更為複雜。

他接著說，對於免疫功能異常患者會引發敗血症甚至要住院治療，而肛門廔管就是引發膿瘍的主要原因之一，清除廔管用口服藥物治療都是無效的。手術時，肛門廔管併發膿瘍需沿最短路徑切開並擴大傷口，以利於引流並防止皮膚過早閉合造成復發。膿腫的位置決定了手術路徑，所以越早手術傷口越小，亦可降低復發率。

術後恢復時間要多長呢？陳威佑提到，一週內可能會有些微腫脹感，大多數患者可維持正常生活，例如：洗澡、上班、買菜、帶小孩，一週後多半腫脹感可消除，整體癒合時間大約要1-2個月，不會影響到日常生活。居家照護則為每日溫水坐浴一天數次，一次10分鐘左右，同時可多吃高纖食物、多喝水，以防便秘。

陳威佑總結，屁股痛原因多元，只憑症狀難以判斷是否為痔瘡或肛門瘻管膿瘍。若疼痛明顯或伴隨紅腫，應儘早就醫，才能檢查確認正確病因，並及早治療。

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