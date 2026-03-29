自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》屁股痛一定是痔瘡？ 醫警：恐是肛門膿瘍拖延變敗血症

2026/03/29 16:18

痔瘡與肛門瘻管膿瘍兩者有何不同？專家表示，一般來說痔瘡發作都可以先用藥物治療來緩解，然而，肛門瘻管膿瘍必須手術治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

痔瘡與肛門瘻管膿瘍兩者有何不同？專家表示，一般來說痔瘡發作都可以先用藥物治療來緩解，然而，肛門瘻管膿瘍必須手術治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名有糖尿病史患者近期因為屁股疼痛，認為可能是痔瘡發作，自行至藥局購買痔瘡藥膏，拖了4天痛到沒法站坐而就醫，經醫師檢查發現罹患肛門膿瘍。大腸直腸外科醫師陳威佑指出，肛門瘻管膿瘍單靠藥物不僅無效，還可能延誤治療，免疫功能異常患者易有敗血症風險，要小心防範。

屁股痛到底是痔瘡還是肛門瘻管膿瘍？陳威佑於臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文分享，最近門診有位糖尿病史屁股痛的患者，以為是痔瘡發作不以為意，自己買痔瘡藥膏抹，拖4天痛到沒法站坐，一到診間屁股紅腫一大塊，一觸診發現為肛門膿瘍。

什麼是肛門廔管膿瘍？

痔瘡與肛門瘻管膿瘍兩者有何不同？陳威佑說明，一般來說痔瘡發作都可以先用藥物治療來緩解，然而，肛門瘻管膿瘍引發的疼痛，藥物效果不佳，並使症狀加劇的可能，必須使用手術治療，嚴重的患者會引發敗血症或壞死性筋膜炎。

他表示，肛門膿瘍是肛門周圍腺體受細菌感染，形成充滿膿液的「膿包」，急性發炎。若未根治，約50%的患者會轉變成慢性的肛門廔管，這時又需要再次手術。肛門廔管膿瘍的治療最好要手術，原因在於如果不手術，在一個無氧氣的空間，裡面的厭氧菌會大量孳生，很快數天甚至數小時，紅腫範圍會急速擴大，反而使組織壞死範圍擴大，後續處置更為複雜。

他接著說，對於免疫功能異常患者會引發敗血症甚至要住院治療，而肛門廔管就是引發膿瘍的主要原因之一，清除廔管用口服藥物治療都是無效的。手術時，肛門廔管併發膿瘍需沿最短路徑切開並擴大傷口，以利於引流並防止皮膚過早閉合造成復發。膿腫的位置決定了手術路徑，所以越早手術傷口越小，亦可降低復發率。

術後恢復時間要多長呢？陳威佑提到，一週內可能會有些微腫脹感，大多數患者可維持正常生活，例如：洗澡、上班、買菜、帶小孩，一週後多半腫脹感可消除，整體癒合時間大約要1-2個月，不會影響到日常生活。居家照護則為每日溫水坐浴一天數次，一次10分鐘左右，同時可多吃高纖食物、多喝水，以防便秘。

陳威佑總結，屁股痛原因多元，只憑症狀難以判斷是否為痔瘡或肛門瘻管膿瘍。若疼痛明顯或伴隨紅腫，應儘早就醫，才能檢查確認正確病因，並及早治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中