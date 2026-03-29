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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》脂肪肝不只是飲食油膩 醫：應重視生活型態調整

2026/03/29 19:08

專家表示，想要改善脂肪肝，關鍵不只飲食控制，還包括減少精製糖、增加膳食纖維、規律運動與穩定作息，從整體生活調整才能真正逆轉風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，想要改善脂肪肝，關鍵不只飲食控制，還包括減少精製糖、增加膳食纖維、規律運動與穩定作息，從整體生活調整才能真正逆轉風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人健檢發現脂肪肝，直覺以為只是飲食油膩所致。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，脂肪肝是全身代謝失衡的早期警訊，與脂肪堆積、腸道失衡及免疫發炎3大系統密切相關。改善關鍵不只飲食控制，還包括減少精製糖、增加膳食纖維、規律運動與穩定作息，從整體生活調整才能真正逆轉風險。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，脂肪肝影響全球大約1/3的人，其中有一部分會進一步發展為脂肪性肝炎，再往後，甚至可能走向肝纖維化、肝硬化，或肝癌。值得注意的是，很多脂肪肝患者最後真正面對的，往往不是肝臟本身，而是心血管疾病，或全身性的癌症。這意味著，當肝臟開始出現脂肪肝，已代表整個身體的代謝與慢性發炎環境，正在悄悄改變。

張家銘說明，脂肪肝的形成並非單一原因，背後與脂肪堆積、腸道失衡及免疫發炎三大系統密切相關。首先，當脂肪過度堆積，細胞能量運作受影響，會產生壓力訊號並引發發炎反應；其次，腸道屏障若失衡，細菌與毒素容易進入血液，刺激肝臟與免疫系統；最後，免疫系統長期處於活化狀態，使短期防禦反應轉為慢性發炎背景，成為很多慢性疾病的共同基礎。

為什麼脂肪偏偏跑到肝臟？張家銘解釋，肝臟是身體的代謝中樞，就像一個大型物流中心，吃進來的糖、脂肪、蛋白質，大多都會先經過肝臟做整理與分配。所以，當身體有多餘能量時，肝臟會先接手處理。當能量長期過多，肝臟就會把多餘的能量轉成脂肪暫時存放，如果再加上胰島素阻抗與果糖，讓脂肪更容易堆積。所以，當腰圍變大時，代表的不只是外觀改變，而是整個身體的訊號環境正在轉變。而肝臟是最早反映這個變化的地方之一。

脂肪肝並非一夕形成，而是長期飲食、壓力、作息與活動累積的結果。張家銘強調，改善策略不應只靠單一方法，而是進行「整體調整」。在生活上，建議先減少精製糖、含糖飲料與加工食品，降低肝臟負擔；同時增加蔬菜與全穀類攝取，幫助腸道菌相恢復平衡。運動方面不需過度激烈，從每天規律步行與簡單肌力訓練開始，即可改善代謝效率。另應維持規律作息與充足睡眠，協助身體修復並降低發炎反應。

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