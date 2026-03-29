健康網》天旋地轉到崩潰 金鍾國、陳建銘相繼發病 醫揭恐拖上一年

南韓明星金鍾國罹患「前庭神經炎」與前北市議員陳建銘情況不相上下，台北榮總指出，此病患者之前多有感染症狀，且好發於初春、晚秋的季節。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕自前台北市議員陳建銘自曝罹患「前庭神經炎」。南韓明星金鍾國也傳出得了此病。根據台北榮總衛教資料指出，前庭神經炎又稱流行性眩暈症，此病好發於氣候轉換的季節如晚秋、初春時節，臨床上為第二常見的末梢性前庭障礙疾患，僅次於最常見的良性陣發位置性眩暈。

金鍾國形容：「世界變得天旋地轉，什麼都做不了，連喝水都喝不下去，就算是躺著，世界也一直在轉」，令人不捨的是，他發病至今，尚未痊癒仍持續工作，有時頭暈到不行，得有別人攙扶著前進。

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北榮指出，僅有少數患者可完全恢復至先前正常的前庭（溫差測試）功能，即使經過一年後，仍有半數的患者其前庭功能未能恢復至發病前正常的情形。

前庭神經炎的臨床典型症狀為急性、持續性、旋轉式的眩暈發作，身體姿勢常無法保持平衡，有自發性眼振出現，會有噁心甚至嘔吐的情形。臨床上診斷前庭神經炎的標準是依眩暈發作的病史和前庭功能檢查的異常為依據，必須先排除其他中樞性與周邊性前庭疾患，並且要符合以下4個診斷條件：

1.急性、持續性的眩暈發作，發作後無法立即恢復到發作前的前庭功能狀況。

2.不伴隨有聽力損失的情形。

3.患側的前庭功能檢查溫差測試有明顯的低下。

4.為急性單側末梢性前庭的病變。

北榮表示，許多患者發病前皆有病毒感染的一些症狀；例如上呼吸道感染，至於真正病因仍是眾說紛紜，此病症常好發於氣候轉變的時候，如初春、晚秋的季節，也正是流行性感冒盛行的季節，治療的目標是使用抗病毒藥物來阻斷其發炎的情況，期能有效地改善前庭神經炎患者發病後前庭功能恢復的情形。

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