健康網》壓力大不只傷心還傷身 營養師揭4法釋放緊繃

面對壓力，專家表示，每天保留10-15分鐘放鬆時間，如散步或靜坐，讓身體暫時脫離壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人長期處於壓力大的環境，可能讓身體持續分泌壓力荷爾蒙（皮質醇），不只造成免疫系統失衡，甚至造成癌症。營養師廖欣儀指出，當壓力無法適當釋放時，應透過每日放鬆時間、規律作息、適度運動與找到情緒出口等方式調整，同時搭配抗發炎飲食原則，才能降低身體發炎狀態。

廖欣儀於臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文分享，當我們長期處在壓力下，身體會持續分泌壓力荷爾蒙（皮質醇），短期對身體還不會有重大損害，一旦長期過高會出現幾個影響，包括：免疫系統失衡、持續發炎反應、腸道菌相被破壞

等，最後形成慢性發炎，這也是很多慢性病甚至是癌症的基礎。

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4法釋放緊繃

廖欣儀說明，許多看似不起眼的日常習慣，其實都是壓力來源，例如，長期睡眠不足、工作壓力大又無法放鬆、飲食不規律或經常攝取加工食品，以及情緒長期壓抑、沒有出口的人。這些因素會讓身體長時間維持在「緊繃模式」，難以恢復平衡。

廖欣儀建議，民眾不妨從以下4項日常習慣開始調整，讓身體不要一直處在壓力狀態：

●每天保留10-15分鐘放鬆時間，如散步或靜坐，讓身體暫時脫離壓力。

●建立規律作息與睡前儀式，提升睡眠品質，幫助身體修復。

●維持適度運動，即使是輕度活動，也有助於釋放壓力。

●找到情緒出口，例如與人傾訴或書寫，避免情緒長期壓抑。

壓力大的飲食3原則

多數民眾壓力大時容易暴飲暴食，廖欣儀提及，這其實會讓發炎更嚴重，一旦感受到壓力太大時，可以記住3項飲食原則：

1.減少高油高糖食物，避免讓身體發炎反應更強

2.增加天然食物比例，蔬菜、水果、原型蛋白質

3.補充對抗壓力的營養素，包括：鎂（深綠色蔬菜、堅果），Omega-3（亞麻仁油、魚類），維生素B群（全穀類、蛋）。

廖欣儀總結，壓力不只是心理感受，更會直接影響身體健康，日常學會釋放壓力與調整生活習慣，是降低慢性發炎與預防疾病的重要關鍵。

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