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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

久坐高壓害腸道失衡！ 職場女性3大困擾曝光

2026/03/27 14:30

國泰健康管理統計發現，平均每5名女性就有1人深受便秘困擾；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

國泰健康管理統計發現，平均每5名女性就有1人深受便秘困擾；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕3月為大腸直腸癌防治月，腸道健康議題再度受到關注。國泰健康管理針對近5年久坐、高壓工作型態女性族群進行健康大數據分析發現：職場女性最常見的3大困擾為倦怠、頭痛與便秘；其中便秘問題尤為普遍，近萬筆不適反應紀錄中，平均每5人就有1人深受其擾，顯示腸道問題已成久坐族群的隱形負擔。

國泰健康管理分析指出，現代職場節奏緊湊，長時間久坐與外食比例高，往往導致蔬果與膳食纖維攝取不足，使腸道蠕動減緩；再加上長期壓力透過「腦腸軸」影響腸道功能，更進一步延長糞便在腸道停留時間，導致排便困難與腹脹不適。當食物殘渣在腸道滯留過久，細菌分解後產生氣體與異味，也讓不少人出現排氣次數增加或氣味明顯的情況。

為何便秘容易伴隨「臭屁」問題？國泰健康管理營養師高嘉敏指出，當糞便停留時間過長，腸道內細菌分解蛋白質會產生硫化氫、甲硫醇等氣體，是造成刺鼻氣味的主因。若同時出現腸道菌相失衡、壞菌比例增加，發酵反應加劇，排氣氣味與頻率也會更加明顯。

高嘉敏表示，排氣本為正常生理現象；若長期伴隨便秘、腹脹等情形，往往代表腸道環境已出現失衡。由於人體約有70%以上免疫細胞集中於腸道，腸道菌相不僅影響消化功能，也與整體免疫力密切相關，若忽視這些早期警訊，恐對健康造成長期影響。

針對上班族常見的腸道困擾，高嘉敏建議，可從日常生活著手改善，包括增加膳食纖維攝取，外食時主動搭配蔬菜或選擇全穀類食物，以促進腸道蠕動；同時補充足夠水分，避免糞便乾硬；並維持腸道菌相多樣性，適度補充益生菌，有助於建立穩定的腸道環境。

她也提醒，若長期有便秘或腸胃不適問題，不應僅依賴藥物緩解，應從生活型態調整做起；若症狀持續或加劇，建議及早就醫評估，以免腸道問題演變為慢性負擔。

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