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健康網》前南投縣長林源朗起床時離世 長輩起床謹記5字訣
〔健康頻道／綜合報導〕前南投縣長林源朗在今（27）日清晨起床時，突然昏倒，失去生命徵象，急救仍回天乏術，享壽86歲。林源朗曾任南投縣長，1989到1997年任職期間，努力推動文化建設與觀光，致力宣揚觀光首都觀念。同時他也是時任司法院長林洋港之弟弟，兄弟都當過南投縣長。
據報導，林源朗在清晨起床時，突然昏厥倒地，失去生命徵象，送醫後回天乏術，享壽86歲。林源朗是曾任南投縣長、省主席、司法院長的林洋港胞弟，而姪孫林明溱也任職過南投縣長，成為縣內知名政治世家。
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近日氣溫驟降，前幾天的晴朗天氣已經不復見，迎接濕冷天氣，而突然吹來的冷風，更讓人難以從溫暖被窩中起身。衛福部國健署表示，氣溫驟降對健康可能造成危害，每當溫差過大時，可能導致血管收縮，引發血壓的變化，尤其是心血管疾病患者、年長的長輩及肥胖等族群，一定要做好保暖措施，以免造成血壓升高，誘發心臟病及中風之急性發作。
臉書粉專「國民健康署」表示，冷天最害怕「血管頻繁收縮」，容易導致血壓上升、心肌梗塞、中風等風險。國健署提醒長輩、三高族群，起床記得「慢、熱、起、穿、行」：
慢：在被窩動動手腳
熱：讓身體暖起來
起：慢慢坐起
穿：穿保暖衣物
行：站穩再走
國健署提醒，半夜起床上廁所也要記得加件外套。
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