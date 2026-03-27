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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

外貌焦慮成隱憂！醫：BMI正常也搶打「瘦瘦針」

2026/03/27 10:14

近年「瘦瘦針」在社群媒體迅速竄紅，不僅討論熱度居高不下。圖為情境照。（圖取自shutterstock）

近年「瘦瘦針」在社群媒體迅速竄紅，不僅討論熱度居高不下。圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者孫唯容／台北報導〕近年「瘦瘦針」在社群媒體迅速竄紅，不僅討論熱度居高不下。台北市立萬芳醫院體重管理中心李厚儒醫師觀察，近一年門診諮詢量明顯攀升，族群涵蓋各年齡層，並以40歲以下女性為大宗，多數求診者受網路、新聞或親友影響而來。其中亦出現BMI正常卻仍因外貌焦慮而求藥的案例，顯示減重需求逐漸從健康導向轉向外觀考量。

李厚儒表示，在門診中，民眾最常詢問的問題多集中於藥物效果、副作用、減重速度及停藥後是否復胖等。諮詢族群大致分為兩類，一類是在健康檢查發現脂肪肝、血壓異常或體脂過高而感到焦慮；另一類則是由內科門診轉介，因慢性病控制不佳，需透過減重來輔助治療的病患。然而，受「瘦才是美」的風氣影響，臨床上出現另一類型的諮詢族群，即BMI數值正常（小於24），卻因腰部贅肉或對體態不滿而要求開立藥物的案例。

針對BMI正常範圍的族群，李厚儒強調，瘦瘦針本質上仍是「藥物」，其核心目的是改善健康狀況，而非單純滿足外觀需求，目前多數國際研究主要針對BMI 27以上、合併健康風險的族群進行評估，對於體重正常者而言，並非建議使用的適應症。他也指出，由於瘦瘦針多屬自費藥物，部分民眾可能認為只要願意自費即可使用，因此在診療過程中，醫師需投入更多時間進行衛教與溝通，說明適用對象、可能效果及使用限制，並於專業監測下審慎評估。

對於部分民眾希望透過長期施打瘦瘦針抑制食慾來維持體重，李厚儒表示，瘦瘦針應被視為輔助工具，可協助控制食慾；但若在使用期間未同步建立健康飲食與運動習慣，一旦停藥後回到原本生活模式，仍可能出現復胖情形。因此，藥物應搭配生活型態調整，才能達到較穩定的體重控制效果。

隨著瘦瘦針需求增加，過去亦曾出現供應緊張情形。李厚儒指出，此類藥物原主要用於糖尿病治療，若大量用於減重，可能產生醫療資源排擠效應。在供應有限情況下，仍應優先提供給醫療需求較高或已出現肥胖相關併發症的患者。

萬芳醫院體重管理中心提醒，減重不應僅追求體重數字，更重要的是建立可長期維持的健康生活模式。藥物僅為輔助工具，唯有回歸飲食與生活習慣的調整，才能達到穩定且安全的體重管理。

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