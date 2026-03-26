健康網》8成睡眠猝逝 關乎心血管！醫：嚴重打呼當心

心臟外科醫師楊智鈞表示，高達80%以上的睡眠猝死與心血管系統有關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近來傳出名人在睡夢中猝逝的消息，令人惋惜。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」表示，高達80%以上的睡眠猝死與心血管系統有關。當身體進入睡眠狀態時，迷走神經與交感神經會進行切換，若心臟本身已有潛在病變，就可能誘發致命危機。常見原因有：

致命性心律不整：心臟電傳導系統突然異常，導致心臟不再有效跳動，僅是不停顫動，無法將血液打入大腦，幾分鐘內就會導致死亡。

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急性心肌梗塞：血壓產生波動，血管內的斑塊破裂形成血栓，完全堵塞冠狀狀動脈，心肌嚴重缺氧引發大面積壞死。

阻塞性睡眠呼吸中止症：在睡覺時反覆停止呼吸，導致血氧濃度急劇下降，心臟負荷瞬間飆升。

高危險群眾：有心血管家族史、有三高病史、曾不明原因昏厥者、長期過勞與壓力大者、睡眠時會嚴重打呼者。

楊智鈞呼籲，「預防更勝治療，守護心血管健康」，並且建議進行下列作法：定期健康檢查、積極管理慢性病（糖尿病、三高、代謝症候群）、改善生活習慣（戒菸戒酒、適當紓壓與運動習慣）、睡眠品質評估（確認是否有呼吸中止症）。

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