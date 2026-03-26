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健康網》夜尿變多、尿得慢好困擾？ 醫揭攝護腺肥大5症狀
〔健康頻道／綜合報導〕很多男性大概到了50歲，就會慢慢發現排尿感覺跟以前不太一樣，有人晚上夜尿多，有人可能尿得慢，因為只是出現一些小改變，並不是突然變嚴重，因此經常被當成只是年紀大造成。泌尿科醫師張英傑表示，這些變化常與攝護腺肥大有關，日常可透過5招自我檢測，若症狀已影響睡眠品質與生活品質，建議應及早就醫評估檢查。
張英傑於臉書粉專發文指出，隨著年紀增長，攝護腺細胞增生，體積變大後，便可能壓迫到尿道和膀胱，也就是出現攝護腺肥大狀況，導致排尿不順、夜尿增加、尿急甚至來不及到廁所就失禁、睡眠被反覆打斷，時間一久，生活節奏自然會被打亂。
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5招自我檢測法
想知道否攝護腺肥大，張英傑建議可自我檢查，先問問自己以下5件事：
1.小便後，是否常覺得好像還沒尿乾淨？
2.晚上睡覺，是否常常需要起來上廁所？
3.排尿速度是否比以前慢很多？
4.尿流是否變得斷斷續續、不太順？
5.才剛尿完，是否沒多久又想再去一次？如果以上狀況幾乎沒有，代表目前影響不大，持續觀察就好。
至於什麼時候該留意？張英傑指出，如果上述5個問題開始影響睡眠品質、外出或工作安排、造成心理壓力，就不建議再放著不管。早期介入選擇其實很多，例如：生活習慣調整、藥物治療、必要時再評估手術方式，重點不是急著做哪一種治療，而是先把狀況弄清楚。
張英傑強調，攝護腺肥大並不是什麼丟臉的事，也不是必須忍耐的問題。若已感覺排尿和以前不一樣，建議找泌尿科評估，將影響降到最低，生活會輕鬆很多。
張英傑指出，攝護腺肥大不是什麼丟臉的事，也不是需要隱忍的問題，如果已經感覺到排尿和以前不一樣，找泌尿科評估一下，把影響降到最低，生活會輕鬆很多。
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