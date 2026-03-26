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鄉親期盼 國軍高雄總醫院屏東分院成立中醫科揭牌開診
〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升在地醫療照護品質，滿足民眾診療需求，國軍高雄總醫院屏東分院在鄉親引頸期盼下成立中醫科，今（26）日開幕揭牌，此次連同復健科一併整修完工啟用，傳統中醫搭配西醫復健診療，提供更完整、全方位的健康照護服務。
國軍高雄總醫院屏東分院表示，中醫科的設立為民眾提供更多元的服務，涵蓋內科調理、婦科問題、針灸治療、經絡調養、體質改善及慢性病輔助治療等，特別適合現代人常見的壓力、睡眠障礙、腸胃不適及健康體態的調整，並進一步推動中西醫整合醫療，全方位完善民眾健康照護。
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屏東分院中醫科開診，延攬具豐富經驗的楊闓睿中醫師，透過專業診斷與個別化治療，提供安全、有效且貼近民眾多元需求的醫療服務。同時，院內完善的醫療設備與跨科別合作機制，也將提供病患更精準的整合性治療。
國軍高雄總醫院屏東分院院長黃世鐘指出，隨著高齡化社會的快速到來，民眾對健康照護的服務需求日益多元，特別是在慢性病管理、功能復健及整體身心調理方面，中醫醫療扮演愈加重要的角色，中醫科的成立不僅強化醫院整體醫療能量，深耕在地民眾需求，也讓屏東地區民眾可就近享有優質服務及中西醫整合性醫療照護，落實在地就醫的便利性與即時性，是整合全院跨科部協作的重要里程碑。
中醫科門診時間為星期一上午（9點至12點）、星期二下午（2點至5點）星期三上午、星期四下午、星期五上午。
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