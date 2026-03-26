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健康網》遛狗竟成漏尿大考驗？ 醫揭骨盆底強化訓練秘訣

2026/03/26 20:16

專家表示，運動訓練的目的是讓愛犬奔跑時，主人也能穩健掌握身體，讓漏尿不再成為遛狗陰影；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，運動訓練的目的是讓愛犬奔跑時，主人也能穩健掌握身體，讓漏尿不再成為遛狗陰影；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕毛小孩是家庭裡的重要成員，不過，部分民眾卻發生一遛狗就漏尿的窘境。台中慈濟醫院復健醫學部醫師林智佳指出，遛狗並不輕鬆，對骨盆底肌來說，它是一場腹內壓瞬間飆升的大考驗，他進一步分享針對遛狗情境設計的4大運動。

林智佳在臉書專頁「林智佳醫師的骨盆復健天地」發文分享，一名46歲女病友無奈地告訴他：「醫師，我平常其實還好，但只要一遛狗就一定會漏尿。」事實上，遛狗並非輕鬆活動，當民眾牽著一隻20公斤的中型犬，牽中型犬時的拉力、快速跟上牠的步伐，以及狗狗突然暴衝，都會瞬間提高腹內壓，對骨盆底肌造成巨大挑戰。

針對遛狗情境設計的4項運動

民眾想重拾遛狗樂趣，需要強化 4F Model 中的功能訓練，把肌力變成守護生活的「盾牌」。林智佳建議，民眾不妨藉由以下4項以遛狗情境設計的運動來改善：

1.單臂負重隨行

怎麼做：單手提壺鈴/啞鈴，挺胸收腹，肩膀維持水平不傾斜，原地踏步或直線走。

模擬情境：訓練單手牽狗時的「抗側彎能力」，啟動對側腹斜肌與骨盆底肌，讓核心像鋼樑一樣穩。

2.抗旋轉阻力練習

怎麼做：雙手在胸前合十握住側面來的彈力繩，緩緩向前推直，身體要頂住拉力不轉動。

模擬情境：這是防傷關鍵，當狗狗突然「橫向」轉向時，訓練民眾的腰椎與盆底抗衡瞬間扭力。

3.功能性分腿蹲

怎麼做：剪刀腳站姿，下蹲時感受盆底支撐，起立時吐氣上提。

模擬情境：狗狗暴衝時的最穩「緊急拉狗姿勢」，降低重心，分擔衝擊力，保護盆底肌。

4.快速收縮挑戰

怎麼做：快速且有力地收縮、放鬆骨盆底肌（像眨眼一樣快）。

模擬情境：訓練「快縮纖維」，在愛犬失控的電光火石間，肌肉必須立刻反應。

針對遛狗情境設計的4項運動。（圖取醫師林智佳臉書）

針對遛狗情境設計的4項運動。（圖取醫師林智佳臉書）

林智佳提醒，雖然同樣是漏尿，每個人的運動訓練菜單卻因人而異，拆解動作並開立相關的運動處方非常關鍵，重拾運動與生活的樂趣，遠離漏尿困擾。

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