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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

高雄臨海水資源中心攜手醫院開辦長照關懷課程 長輩開心動起來

2026/03/26 10:38

長輩開心動起來。（市府提供）

長輩開心動起來。（市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局攜手小港醫院於臨海水資源中心開辦長照關懷課程，長輩開心動起來，結合醫療專業與水環境教育資源，開創社區照護與環境教育跨域合作新模式。

臨海水資源中心水環境教育受歡迎，水利局攜手小港醫院，開辦長輩關懷及環境教育活動，打造健康促進與環境學習交流平台，由小港醫院採社區照顧服務模式，每周二、三安排社區長輩參訪並上課，透過健康促進與預防照護課程，提升長輩生活品質。

課程內容除結合水資源與環境教育導覽外，並規劃健康講座、手語律動、舞蹈活動、肌力運動、桌遊及手作等課程，促進長輩身心健康與社交互動，符合衛福部「長期照顧十年計畫2.0」政策，吸引長輩前來上課，一起唱歌、跳舞等，開心動起來。

水利局為確保活動安全與場地使用品質，與小港醫院多次現地勘查，確認逃生動線、消防設備、飲水機及無障礙廁所等設施均符合使用需求；長輩上課須配戴識別證，並依規定動線進出，其他出入口將設置告示牌，以確保廠區安全管理。

水利局表示，提供優質場域資源，開放公共設施空間，鼓勵社區民眾參與多元學習與交流活動，促進在地連結與世代共融，展現推動公共參與及資源共享理念。

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