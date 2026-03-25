12歲童歷經3次開胸！ 台灣首例兒童「瓣中瓣」免開胸手術成功

徐宗正醫師為蕭小弟進行「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」，不用開胸，以手導管在原來人工三尖瓣「瓣中瓣」，裝上新的人工瓣膜。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕12歲的蕭小弟罹患「大動脈轉位症」，出生一週就接受開胸手術矯正，又歷經心臟移植、人工瓣膜置換等開胸手術，但人工瓣膜退化，引發嚴重右心衰竭，必須手術救命，過去多次開心手術導致胸腔嚴重沾黏，再開胸風險極高，後來接受「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」免開胸，成功度過生死關卡，不但重返校園，還能上體育課，蕭小弟也成為該術式在國內第一個兒童手術案例。

中國醫藥大學附設醫院兒童心臟科主任徐宗正指出，蕭小弟罹患複雜型先天性心臟病「大動脈轉位症」，主動脈應連接左心室，卻接右心室，肺動脈也相反、接到左心室，會嚴重缺氧、心臟衰竭，必須手術救命，一出生就發紺，1週後就進行開胸手術矯正大動脈轉位，術後曾缺血再灌流傷害，一度依葉克膜維生，隨著年齡增長，逐漸發展為擴張型心肌病變與嚴重心衰竭。

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徐宗正醫師為蕭小弟進行免開胸「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」，成功救命， 家人感謝醫療團隊。（記者蔡淑媛攝）

蕭小弟8歲時接受心臟移植，術後陸續出現急性排斥反應、心律不整、周邊肺動脈狹窄及腎功能衰竭等併發症，都一一治療度過難關，後續因密集心臟切片檢查導致嚴重三尖瓣逆流，10歲時接受人工瓣膜置換。

1年前發現蕭小弟人工瓣膜逐漸退化，出現嚴重狹窄與逆流，引發右心衰竭、合併心房撲動與腹水問題，病情再度惡化，腹水有7公斤，必須再開胸重新置換人工瓣膜，但多次開心手術導致胸腔嚴重沾黏，再開胸恐會大出血，死亡率與併發症驟增。

蕭小弟去年10月接受國際新治療「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」，徐宗正以心導管原來退化的人工三尖瓣裡「瓣中瓣」，精準植入新的人工瓣膜，技術門檻高，必須不斷轉換導絲角度讓新瓣能接上舊瓣中間，手術歷經90分鐘，術後心衰竭症狀明顯緩解、腹水消退、心律穩定，恢復情況良好。

蕭小弟現在已經重新上學、安心運動，他說最喜歡玩躲避球和籃球，感謝醫療團隊；蕭媽媽說，懷孕7個月時發現兒子有嚴重先天性心臟病，父母不能決定兒子生死，決定生下來努力救治，兒子除了3次開胸手術，也歷經數十次心導管手術，裝過血管支架、心臟節律器，很開心兒子度過難關、正常成長，今年全家也能出國旅遊。

中國附醫兒童心臟科醫師莊子瑤表示，「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」目前多應用於成人瓣膜退化病人，兒童案例在國際間亦屬罕見，中醫大兒醫過去已有兩例較年長病人手術成功經驗，本次完成國內最年輕12歲經導管置放術，對國內兒童心臟介入治療發展具有重要指標意義，未來也希望讓更多患有多重心臟疾病的重症兒童受惠。

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