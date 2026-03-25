長照整合一條龍 彰化長照認證診所41家上路

診所原本就是C級巷弄長照站，也是衛生局設置「不老健身房」據點之一，社區長者經常來報到，縣長王惠美（中）、立委黃秀芳（右）今天到場同樂。（彰縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣推動醫療結合長照，今（25日）天在彰化市彰南路的賴政光耳鼻喉科診所揭牌，宣告全縣長照整合照護網認證診所上路，今後長輩在熟悉的診所，不只看病，還能就近完成長照評估與轉介。彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫表示，全縣認證家數目前已有41家，分散各鄉鎮市，方便長者就近善用長照資源。

這家診所原本就是C級巷弄長照站，也是衛生局推「不老健身房」等健康促進活動，吸引不少長輩固定報到。如今取得認證後，功能再升級，醫師經過訓練可直接開立長照醫師意見書，作為申請長照服務與評估失能等級的重要依據。

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總統賴清德將「健康台灣」列為施政重點，中央去年起推動5年489億元的健康台灣深耕計畫，彰化縣配合政策，由衛生局與醫師公會攜手推動長照整合照護網，鼓勵基層診所醫師取得長照醫師意見書資格並接受專業訓練，讓醫療與長照更加緊密結合。

衛生局表示，推動認證制度，是希望基層診所不只是看病的地方，而是社區的健康守護站。長輩與在地醫師熟識，由熟悉的醫師提供評估與建議，接受度更高；同時也能形成一條龍服務，白天在據點運動、用餐，有醫療需求可立即諮詢，後續居家服務也能協助轉介。

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