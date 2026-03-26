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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

打皮蛇疫苗還有這效果？研究：心血管患者風險降近一半

2026/03/26 11:44

最新研究發現，在已有心血管疾病的族群中，接種過帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗者在一年內發生嚴重心臟相關事件的比例，明顯低於未接種者。疫苗施打示意圖。（資料照）

最新研究發現，在已有心血管疾病的族群中，接種過帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗者在一年內發生嚴重心臟相關事件的比例，明顯低於未接種者。疫苗施打示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕原本用來預防帶狀疱疹（俗稱皮蛇）的疫苗，可能與其他健康效益有關。最新大型研究發現，在已有心血管疾病的族群中，接種過該疫苗者在一年內發生嚴重心臟相關事件的比例，明顯低於未接種者。

據科學網站《Science Daily》報導，這項由加州大學河濱分校團隊進行的分析，將於美國心臟病學會（ACC）年會發表。研究納入了美國超過24萬名確診動脈粥狀硬化（血管堵塞）的成年人醫療紀錄，並將有打疫苗與沒打疫苗的患者進行追蹤比對，比較兩組人在心血管事件發生情況上的差異。

為何防皮蛇能與心臟健康產生關聯？研究團隊指出，帶狀疱疹病毒感染原本就容易在血管引發血栓，進而提高心肌梗塞或中風的機率。透過疫苗預防病毒發作，可能間接減少了這類危險的凝血事件。

數據對比呈現落差。在接種疫苗後的一年內，患者發生重大心血管事件的機率較未接種者低了46%，全因死亡風險的發生率甚至低了66%。研究人員認為，這樣的差異幅度值得進一步關注。

不過，這項研究屬於觀察性分析。團隊也坦承，願意主動接種疫苗的人，通常可能具備較良好的整體生活與健康習慣。實際的因果關係，仍需進一步研究確認。

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