AI換臉詐騙入侵醫療廣告 購買藥品循合法管道

南投縣衛生局提醒民眾購藥應循合法管道，由專業藥師提供服務（如圖）。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 近日詐騙集團利用AI換臉與高度擬真技術，冒用專業醫師身分，在網路社群平台投放醫療廣告，假借「名醫親自推薦」、「臨床實證有效」、「專治慢性病」等話術，誘騙患有慢性病、癌症等民眾購買藥物，南投縣衛生局提醒民眾購買藥品應循合法管道，輕信這些違法廣告購買來路不明藥物服用恐危害生命。

縣府衛生局指出，藥品屬於高度專業管理項目，依法須經中央主管機關核准並取得藥品許可證字號，方可合法製造、輸入及販售。網路社群廣告所販售產品，若宣稱療效卻無合法藥品標示，極可能為偽（劣）藥或未經核准產品，不僅無療效保障，還可能含有不明成分，造成肝腎損傷、過敏反應，甚至延誤正規治療時機。

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坊間頻傳AI換臉假冒名醫推薦藥品，民眾謹記用藥4原則。（南投縣衛生局提供）

衛生局強調，正規醫師不會透過社群私訊販售藥品，也不會要求以轉帳、貨到付款等方式私下交易。凡標榜「保證根治」、「一次見效」、「不必看醫師」等誇大不實用語，皆屬違規醫療廣告常見話術，民眾務必提高警覺。

為保障縣民用藥安全，衛生局已配合警方強化監測與查察機制，針對疑似違規廣告與可疑產品來源積極通報查辦，同時也請縣內各醫療院所加強門診衛教宣導，提醒病患切勿自行購買來路不明藥品，並呼籲民眾牢記「用藥四守則」，包括購買藥品務必於合法醫療院所或藥局取得、不透過社群與通訊軟體購買藥品、發現可疑廣告請截圖檢舉及遇詐騙請撥打165反詐騙專線。

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