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結合醫院資源 西湖鄉健康篩檢29日登場
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已逾40年蟬聯10大死因之首，苗栗縣府衛生局結合西湖鄉衛生所、大千綜合醫院、新苗社區醫療群等資源，將於29日早上7點30分至上午10點30分，於西湖鄉立體育館辦理健康篩檢活動，提供多項免費整合式健康篩檢服務。
苗縣府衛生局表示，活動篩檢項目包含成人預防保健檢查、子宮頸抹片檢查、乳房攝影檢查、口腔黏膜檢查及糞便潛血檢查、胃幽門螺旋桿菌檢測。活動當日並加碼提供多項健康加值服務，包括肺癌篩檢諮詢服務、長者功能評估、戒菸衛教、心理健康評估、HPV（人類乳突病毒）篩檢（50、70、80年次）及各項健康資訊宣導。
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苗栗縣長鍾東錦表示，依衛生福利部資料，苗縣癌症標準化死亡率為每10萬人口118.4人（男性149.5、女性88.3） ，男性約為女性的1.7倍，其中西湖鄉每10萬人口死亡率為134.2、高於全縣平均。
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