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健康 > 心理精神

50歲婦半夜總是醒來 原來是這問題作祟

2026/03/26 09:59

彰化秀傳醫院婦產科發現有較多45歲以上的女性出現睡眠品質不佳的問題。（秀傳醫院提供）

彰化秀傳醫院婦產科發現有較多45歲以上的女性出現睡眠品質不佳的問題。（秀傳醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化秀傳醫院婦產科發現有較多45歲以上的女性出現睡眠品質不佳的問題，一名50歲施姓婦人幾乎每天半夜都會因突然的燥熱醒來，醒來時滿身大汗，即使重新躺回床上，仍難以再度入睡，長期下來，白天精神不濟，情緒也變得焦躁，生活品質明顯受到影響，就診後才發現原來是更年期作祟。建議建立規律作息、避免睡前攝取咖啡因或刺激性食物、維持適度運動習慣，以及保持舒適的睡眠環境。

秀傳醫院婦產部主任潘以如指出，女性在45歲之後，卵巢功能會逐漸衰退，體內雌激素分泌下降，身體的調節機制也會跟著改變。荷爾蒙變化會影響大腦中負責血管收縮與放鬆的調節中樞，使體溫調節出現異常，因此容易出現熱潮紅、心悸與盜汗等更年期常見症狀。常見的更年期睡眠問題包括入睡困難、睡眠中斷、醒後難以再入睡等情形。

秀傳醫院婦產部主任潘以如（右）發現更年期女性常有睡眠困擾。（秀傳醫院提供）

秀傳醫院婦產部主任潘以如（右）發現更年期女性常有睡眠困擾。（秀傳醫院提供）

她說，如果長期睡眠不足或品質不佳，可能會有血壓升高、血糖異常或肥胖等問題。也可能增加心血管疾病、中風甚至血栓的風險。尤其是在中年階段，如果女性本身已有高血壓、血糖偏高或體重過重的問題，再加上長期睡眠品質不佳，血管內壁容易出現慢性發炎，進而提高心血管疾病的發生機率。

潘以如說更年期是女性生命中的自然階段，若長期出現失眠、夜間盜汗或熱潮紅等症狀，應及早尋求醫療協助。透過正確認識更年期變化並適時接受治療，多數女性都能維持健康與良好的生活品質。

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